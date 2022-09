Estos son los cortes de agua y luz para este jueves 15 de septiembre en Bogotá. Foto: Cortesía

Este jueves 15 de septiembre están programadas una serie de interrupciones en los servicios mientras se adelantan tareas de mantenimiento en las redes eléctricas y de agua. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado hará trabajos en distintas localidades de Bogotá con el fin de reducir las afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua. Para ejecutarlos requiere suspender temporalmente el servicio.

Estos son los cortes de electricidad para hoy:

Localidad Kennedy

Barrio El Carmelo: Desde las 07:30 a.m. a las 5:00 P.m. De la carrera 80 a carrera 82 entre calle 50 sur a calle 52 sur.

Localidad Tunjuelito

Barrio San Carlos: Desde las 08:00 a.m. a las 5:00 p.m. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 54 sur a calle 56 sur.

Localidad Usme

Barrio La Requilina: Desde las 08:15 a.m. a las 5:00 p.m. De la calle 129 sur a calle 131 sur entre carrera 13 a carrera 15.

Localidad Barrios Unidos

Barrio Muequeta: Desde las 07:00 a.m. a las 08:30 a.m. De la carrera 21 a carrera 23 entre calle 62 a calle 64.

Localidad Los Mártires

Barrio Santa Fe: Desde las 07:00 a.m. a las 5:30 p.m. De la carrera 14 a carrera 20 entre calle 21 a calle 25.

Barrio La Favorita: Desde las 09:00 a.m. a las 10:30 a.m. De la calle 18 a calle 20 entre carrera 15 a carrera 17.

Localidad Teusaquillo

Barrio La Soledad: Desde las 07:00 a.m. a las 12:30 m.d. De la carrera 23 a Carrera 29 entre calle 33 a calle 37.

Barrio Las Américas: Desde las 07:00 a.m. a las 5:30 p.m. De la calle 34 a calle 40 entre carrera 24 a carrera 30.

Barrio Teusaquillo: Desde las 07:00 a.m. a las 08:30 a.m. De la calle 32 a calle 34 entre carrera 17 a carrera 19.

Barrio Nicolás De Federmán: Desde las 08:45 a.m. a las 4:00 p.m. De la calle 56 a calle 58 entre carrera 36 a carrera 38.

Barrio Armenia: Desde las 09:00 a.m. a las 12:30 m.d. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 27 a calle 31.

Barrio Las Américas: Desde las 09:00 a.m. a las 10:30 a.m. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 28 a carrera 30.

Barrio San Luis: Desde las 09:00 a.m. a las 5:30 p.m. De la calle 52 a calle 61 entre carrera 21 a carrera 25.

Barrio Banco Central: Desde las 11:00 a.m. a las 12:30 m.d. De la calle 55 a calle 57 entre carrera 19 a carrera 21.

Barrio Estrella: Desde las 2:00 p.m. a las 5:30 p.m. De la calle 26 a calle 29 entre carrera 18 a carrera 20.

Localidad Chapinero

Barrio Chapinero Norte: Desde las 07:45 a.m. a las 5:00 p.m. De la calle 62 a calle 66 entre carrera 8 a carrera 11.

Localidad Engativá

Barrio París: Desde las 08:00 a.m. a las 12:00 m.d. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 74 a calle 76.

Barrio El Encanto: Desde las 08:15 a.m. a las 11:00 a.m. De la calle 63 a calle 65 entre carrera 72 a carrera 74.

Barrio El Gaco: Desde las 09:00 a.m. a las 12:00 m.d. De la calle 76 a calle 78 entre carrera 128 a carrera 130.

Localidad Usaquén

Barrio Santa Bárbara Occidental: Desde la 1:00 p.m. a las 5:00 p.m. De la calle 124 a calle 126 entre carrera 16 a carrera 18.

Por otra parte, estos son los cortes de agua programados para este jueves 15 de septiembre:

Localidad Usaquén

Barrio La calleja: De la carrera 19 a la carrera 21, entre la calle 127 hasta la calle 132. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.

Localidad Chapinero

Barrios Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó: De la carrera 7 a la carrera 11, entre la calle 88 a la calle 100. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.

Localidad Engativá

Barrios Bolivia y Bochica II: De la calle 80 a la calle 90, entre la carrera 100 a la carrera 110. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.

Barrio Molinos: De la calle 80 a la calle 72, entre la carrera 100 a la carrera 111. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.

Localidad Fontibón

Barrios Capellanía y Modelia: De la Avenida calle 22 a la Avenida calle 24, entre la Avenida Transversal 73A hasta la carrera 81 Bis. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.

Barrio Granjas de Techo: De la Avenida calle 13 a la Avenida calle 22, entre la carrera 68 a la carrera 68D. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.

Localidad Puente Aranda

Barrio Gran América: De la Avenida carrera 30 a la Avenida carrera 33, entre la Avenida Américas y la Avenida calle 26. Desde las 08:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.

Barrios Tibaná, Primavera Occidental, Jorge Gaitán Cortés, Ciudad Montes y Remanso: De la Avenida carrera 36 a la Avenida carrera 50, entre la Avenida calle 6 a la Avenida calle 8 sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.

Localidad Ciudad Bolívar

Barrio Bella Flor: De la calle 73 a la calle 73 C Sur, entre la carrera 26 C a la carrera 27F. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al traslado de red.

Localidad San Cristóbal

Barrios San Martin Sur, Canadá Güira: De la carrera 2 a la carrera 1B Este, entre la calle 48D Sur a la calle 36D Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad Kennedy

Barrio Dindalito: De la calle 43 Sur a la calle 38 Sur, entre la carrera 89B a la carrera 102. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.

