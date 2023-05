Estudiante de actuación es encontrado muerto en su apartamento en Bogotá

Según cuenta la madre del joven, no supo nada de su hijo desde el miércoles 3 de mayo. Foto: CTI

En las últimas horas, se conoció el caso de un joven estudiante de actuación que fue hallado sin vida en su lugar de residencia. El hombre identificado como David Stiven Mosquera Cobo, era oriundo de Popayán, Cauca y se había radicado ya hace unos meses en Bogotá, para adelantar sus estudios actorales en el Sena.

Esmeralda Cobo, madre de David, comentó a City Tv y al periódico Q´ Hubo que tenía el presentimiento de que algo le estaba pasando a su hijo, pues dice que él ya no le respondía a sus llamadas. Esto despertó su preocupación, ya que afirma tenían muy buena comunicación. El último día que hablaron fue el miércoles 3 de mayo.

“Él me contó el miércoles lo que estaba haciendo, lo de la novela mexicana en la que iba a participar. Al otro día lo llamé, pero no me contestaba, pensé en ese momento que estaba ocupado grabando. Ya el viernes me empecé a cuestionar de por qué no aparecía, me empecé a preocupar, me entró la zozobra, ya que con David teníamos conexión mañana y tarde, el día que no podíamos hablar era por algo puntual, pero al siguiente día, muy temprano, me escribía”, comentó la mujer a Q´Hubo.

Esmeralda tomó la decisión de viajar de Popayán hasta Bogotá. Al llegar a la residencia estudiantil en la que vivía su hijo, ubicado en la localidad de Teusaquillo, lo encontró muerto y sin ropa. Según cuenta ella, el apartamento estaba desorganizado y no se encontraban algunas de las pertenencias del joven, como su celular, el computador y una consola de música.

La madre del joven, que además de estudiar actuación era licenciado en Etnoeducación de la Universidad del Cauca, expresó a City Tv que, ella cree que a su hijo ”lo drogaron y le hicieron muchas cosas”.

Según contó un familiar de David al medio ya mencionado, “una persona dice que escuchó que estaba revolcando la habitación de él. Nosotros creemos que es un homicidio. Esperamos que se haga justicia. Él era un pelado alegre, amable, incluso hace poco nos invitó a una obra de teatro donde era el actor principal”.

El cuerpo del joven fue trasladado en Popayán, en donde se llevaron las exequias. Las autoridades pertinentes ya se encuentran adelantado la investigación sobre el caso.

