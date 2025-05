Exnovia de Juan Felipe Rincón habló primera vez del crimen en un pódcast

La joven dio su perspectiva sobre los hechos que rodearon el asesinato del joven. Foto: Archivo Particular

Las aristas del caso Juan Felipe Rincón comprueban ser más extensas y numerosas de lo que se creía. Otro punto de vista lo tiene la exnovia del joven asesinado en el barrio Quiroga en noviembre de 2024, en medio de un suceso detrás del cual, aún quedan muchos vacíos por llenar.

Mariana Beltrán, 19 años, habló en Conducta Delictiva, un programa de pódcast. Allí contó que conoció al joven en la universidad y tuvo una relación de dos años con el hijo del general, exinspector de la Policía Nacional, William Rincón.

Según relató en la transmisión, poco antes de ocurrida la muerte del joven de 21 años, habían conversado e incluso planteado la posibilidad de volver juntos. Sin embargo, esto no estaba del todo claro y ambos seguían siendo solo amigos y hablando con otras personas.

“En septiembre, él me envió una carta y 100 rosas”. Indicó que el 12 de noviembre (12 días antes del homicidio) habló con él. No obstante, sobre los rumores de que Rincón sostenía conversaciones con menores, esto dijo:

“Pienso que todo eso no es cierto. Si a Juan lo tildaban de acosador, por qué enviaban a una niña con él, ¿por qué no hacen las cosas bien y en su lugar las toman por su propia mano?“. A su vez, mencionó que durante el tiempo de su relación con él, nunca notó rasgos de ”acosador", como terminó siendo tildado al inicio del caso. “Siempre fue respetuoso conmigo, con mis sobrinas menores”, añadió.

Beltrán tuvo acceso a las redes sociales de Juan F. Rincón, ya que la mejor amiga del joven tenía sus claves. “Él había entregado sus claves para no perder cuentas con miles de seguidores, cosa que ya le había pasado”, explicó. Y aunque fue enfática en que no puede revelar información completa por el proceso en curso, señaló lo que anteriormente afirmó el papá de la víctima: que los chats revelan las intenciones de involucrar al muchacho en conversaciones fuera de contexto.

Sobre lo anterior, el general Rincón indicó que en el expediente hay al menos 35 páginas dedicadas a los chats entre su hijo, la adolescente y supuestamente una menor de ocho años, en los que “se nota que mi hijo fue llevado por un plan. Lo engañaron a través de una narrativa, para que cayera en una conversación desdibujada de su imagen y poderlo extorsionar”.

Finalmente, la exnovia de Juan Felipe Rincón lamentó no haber estado con él cuando sucedió su muerte, y, de igual forma, instó a las partes a contar la verdad, en particular en vista de los videos recientemente revelados por la defensa del general y que revelan a la menor de 15 años implicada, afirmar que todo fue un plan premeditado. “Ella tiene que contar todo lo que pasó”.

¿Cómo está el caso en este momento?

El caso sigue a la espera de resolver la preclusión por el homicidio. El pasado 10 de abril se realizó la audiencia en la que se esperaba definir si precluía o no el caso. El procesado es Andrés Sotelo, joven hermano de la niña con quien supuestamente Juan F. Rincón tuvo conversaciones (señalamientos rechazados por el entorno del joven).

En esta audiencia, la fiscal del caso, en su argumentación, reveló más videos y un mapa que complementan el croquis de los hechos. Estas pruebas no habían sido allegadas a todas las partes, razón por la cual se le solicitó al juez tiempo para analizarlas y preparar su respuesta.

El juez consideró pertinente aplazar la audiencia para junio y así tener en consideración las pruebas reveladas. Hasta entonces, el caso continúa manteniendo diferentes aristas que enredan lo que parecía en un momento un simple hecho accidental u homicida.

Video sacude proceso por muerte de Juan Felipe Rincón y abre más preguntas

“Este video lo hago para explicar qué pasó el 24 de noviembre. Fui víctima de una banda de extorsionistas, al igual que Felipe. No lo conocía, me dejé engañar y lavar la cabeza por ellos, que planeaban extorsionarlo. Lo supe al final. Estoy dispuesta a hablar a cambio de protección para mí y mi familia. Puedo ser de gran ayuda si me ayudan”. La declaración es de la menor, de 15 años, que estuvo con Juan Felipe Rincón (hijo del general de la Policía William Rincón), la noche previa a su asesinato, registrada en el barrio Quiroga, de Bogotá.

La grabación la hizo pública el padre de la víctima y su abogado, justo ocho días antes de la audiencia en la que la Fiscalía podría pedir la preclusión del proceso contra Andrés Sotelo, a quien inicialmente señalaron como el principal sospechoso del homicidio. El video resulta de gran relevancia, pues aun sin determinar de qué arma salió el tiro que segó la vida del joven, este daría pistas el posible entramado que se armó para hacer que Rincón fuera al barrio, donde ocurrió el enfrentamiento que derivó en su muerte.

Esto, serviría para armar un caso contra los protagonistas, al menos, por homicidio culposo. Acá, vale resaltar que por el homicidio de Rincón, la justicia penal también adelanta una investigación contra su escolta, para establecer si el disparo que segó la vida del joven salió de su arma de dotación.

El abogado Saúl León, quien defiende a Andrés Sotelo, inicialmente señalado de matar a Juan Felipe Rincón, dice sobre los videos que la Fiscalía debe hacer una investigación a fondo sobre la veracidad de las afirmaciones de la menor. “No olvidemos que ella, quien además tiene entre 15 y 16 años, debe responder, porque presuntamente participó de la realización de una conducta delictiva. Ella puede estar haciendo estas manifestaciones para disculparse o para defenderse, porque ella, en últimas, fue quien pasó la noche anterior con el joven que falleció”, dijo a El Espectador.

Otra cosa a la que apunta León es que hay, a su vez, que verificar bajo qué condiciones se grabaron los videos; conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como las situaciones referentes a su autenticidad. Lo anterior, “porque se tiene conocimiento de que esta menor también ha sido objeto de investigaciones y que, incluso, ya estaba bajo una medida administrativa dictada por una autoridad competente”. El profesional en derecho insiste en la necesidad de verificar la legalidad de ese testimonio.

