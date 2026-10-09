Para atender los desplazamientos, los equipos en vía y el Centro…

Para gestionar el tráfico entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre, las autoridades desplegarán a más de 150 agentes y personal de apoyo en los principales corredores viales. El lunes festivo, además, regirá el pico y placa regional en las nueve vías de ingreso a la capital.

Más de 1,1 millones de vehículos saldrán de Bogotá durante el puente festivo del Día de la Raza y otros 1,07 millones ingresarán a la ciudad, según las proyecciones de la Secretaría Distrital de Movilidad.

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Éxodo y retorno en Bogotá: estas son las medidas para el tráfico durante el puente festivo

Para atender los desplazamientos, los equipos en vía y el Centro Estratégico de Movilidad monitorearán los corredores con mayor demanda y coordinarán medidas según las condiciones del tráfico.

Entre las acciones previstas está el reversible de ingreso por la carrera Séptima, que funcionará el domingo 11 y el lunes 12 de octubre desde las 4:00 p. m. También habrá coordinación con las autoridades de los municipios vecinos e intermitencia semafórica en la autopista Sur, de acuerdo con el flujo vehicular durante el retorno.

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Pico y placa regional el lunes festivo: horarios y vías

El lunes 12 de octubre, como viene sucediendo en cada puente festivo, se aplicará el pico y placa regional para todos los vehículos que ingresen a Bogotá por los nueve corredores habilitados. La restricción funcionará en dos franjas:

De 12:00 del mediodía a 4:00 p. m.: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

La medida regirá en los siguientes corredores:

Autopista Norte. Autopista Sur. Avenida calle 13. Avenida calle 80. Avenida carrera Séptima. Avenida Boyacá, vía al Llano. Vía Suba-Cota. Vía a La Calera. Vía a Choachí.

La Secretaría de Movilidad recomienda a quienes regresen a Bogotá programar el viaje con anticipación y verificar el horario que corresponde a la terminación de su placa para evitar contratiempos durante el retorno.

Carrera Séptima: piloto de salida hacia el norte

El sábado 10 de octubre continuará el piloto de circulación hacia el norte por la carrera Séptima, entre las calles 193 y 245. El operativo comenzará a las 7:30 a. m. y finalizará a la 1:00 p. m.

La medida busca ofrecer una alternativa de salida a la autopista Norte y distribuir el tráfico de quienes se dirigen hacia el norte de Bogotá y municipios y ciudades de esa zona del país.

Recomendaciones para viajar durante el puente festivo

Las recomendaciones generales de las autoridades de tránsito tienen que ver con la revisión en detalle de las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos antes de salir a carretera, respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito, y no conducir bajo los efectos del alcohol.

Durante el puente festivo, las autoridades mantendrán presencia en los principales corredores de salida y entrada a Bogotá. Las medidas de gestión del tráfico podrán ajustarse según la demanda y las condiciones de movilidad.

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