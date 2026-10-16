Facatativá construirá PTAR, cumpliendo la orden de descontaminar el río Bogotá

Desde 2014, las aguas residuales del casco urbano de Facatativá se descargan sin tratamiento al río Botello, luego de que la planta que cumplía las labores de descontaminación agotara su capacidad operativa. Desde entonces los residentes del municipio han atestiguado la constante y progresiva contaminación de las aguas sin una talanquera que le haga frente al problema. Para atender esta situación, se proyecta la construcción de la primera fase de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Santa Marta, una obra que costará cerca de…

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Desde 2014, las aguas residuales del casco urbano de Facatativá se descargan sin tratamiento al río Botello, luego de que la planta que cumplía las labores de descontaminación agotara su capacidad operativa. Desde entonces los residentes del municipio han atestiguado la constante y progresiva contaminación de las aguas sin una talanquera que le haga frente al problema. Para atender esta situación, se proyecta la construcción de la primera fase de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Santa Marta, una obra que costará cerca de COP170.000 millones y que busca reducir la contaminación que recibe este afluente del río Balsillas, que desemboca en el río Bogotá.

El proyecto quedó formalizado el martes 13 de octubre, con la firma de un convenio entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Alcaldía de Facatativá y la Empresa de Aguas de Facatativá (EAF). De acuerdo con las autoridades, es estima que la nueva infraestructura logre una capacidad para tratar más de 309 litros de agua por segundo y remover más del 90 % de la carga contaminante que hoy arrastra su cauce.

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Según las proyecciones de la obra, la planta beneficiará inicialmente a cerca de 157.000 personas. Su puesta en funcionamiento también busca reducir los vertimientos que afectan al río Botello y, en consecuencia, contribuir a la recuperación ambiental de la maltrecha cuenca del río Bogotá.

¿Cuánto tardará la construcción de la planta?

De acuerdo con la CAR, la primera fase de las obras tendrá una duración aproximada de 25 meses. A esos dos años se sumarán otros cuatro meses para el arranque y la puesta en marcha del sistema. Sin embargo, la información divulgada sobre el convenio no precisa cuándo comenzará la construcción.

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La planta que opera actualmente fue construida en 1997, razón por la cual agotó su vida útil y su capacidad operativa en 2014, hecho que derivó en la descarga directa de las aguas residuales del casco urbano al río Botello.

La financiación del proyecto estará concentrada en la CAR, que aportará el 99,2 % de los recursos. La Alcaldía de Facatativá contribuirá con el 0,2 %, representado en el predio destinado a la construcción, mientras que la Empresa de Aguas de Facatativá pondrá el 0,6 % restante y tendrá a su cargo la operación de la planta.

Entre los objetivos técnicos de la infraestructura está reducir los niveles de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO) y sólidos suspendidos totales (SST), indicadores utilizados para medir la carga contaminante presente en el agua.

¡Seguimos avanzando en la recuperación del río Bogotá!

Hoy quiero contarles que desde la @CAR_Cundi firmamos un acuerdo con la Alcaldía Municipal de Facatativá y la Empresa de Aguas del municipio para la construcción de la PTAR Santa Marta – Fase I, una obra que permitirá tratar… pic.twitter.com/DEZSC8jLXz — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) October 14, 2026

Un proyecto ligado a la recuperación del río Bogotá

La construcción de la PTAR Santa Marta también está relacionada con las obligaciones establecidas en la sentencia del río Bogotá, que ordenó avanzar en acciones para recuperar ambientalmente la cuenca y reducir los escandalosos niveles de contaminación generada por los vertimientos.

Alfred Ballesteros, director general de la CAR, señaló que la iniciativa lleva más de diez años en proceso. La firma del convenio representa un avance para concretar una infraestructura que busca atender el problema de las aguas residuales sin tratamiento en Facatativá.

Durante el acto de formalización participó la magistrada Edith Alarcón Bernal, quien destacó la importancia de las plantas de tratamiento en la recuperación del río Bogotá. “Hoy celebro como parte de la administración de justicia la firma de este convenio, las PTAR son instrumentos importantísimos para asegurar la vida en país, y la limpieza que nosotros requerimos en el río Bogotá solo se va a garantizar con este tipo de actos”, señaló.

Entre tanto, los vertimientos sin tratamiento continúan siendo un problema para el río Botello y los cuerpos de agua conectados con él.

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