Falla de radares en El Dorado: controladores aéreos advierten otros riesgos

Tras las horas turbulentas que se vivieron en el aeropuerto El Dorado, y otras terminales aéreas, afectadas por la falla en los radares, la Aerocivil continúa evaluando qué fue lo que pasó el miércoles. Si bien no han entregado un reporte de lo que causó el incidente, los controladores aéreos han advertido los riesgos que se desprenden de lo ocurrido. La Asociación de Controladores llamó a la calma, pero advirtió de fallas consistentes que van más allá de los radares.

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Más de una hora sin radares

La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ACDECTA) reaccionó a lo ocurrido y advirtió sobre los riesgos que representan las fallas recurrentes en los sistemas de vigilancia radar de Colombia, luego del incidente en el Centro de Control de Bogotá.

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Según el gremio, la falla se registró hacia las 12:40 p. m. y se prolongó durante hora y media, aproximadamente, afectando el seguimiento del tránsito aéreo en casi todo el país, desde Aguachica (Cesar) hacia el sur del territorio nacional. "La afectación no se limita a esta dependencia, pues el sistema de vigilancia también proporciona información a otras salas de control de aproximación interconectadas", añadieron.

Una fuente que trabaja al interior de la operación aseguró a El Espectador que la falla provocó el apagado generalizado de las pantallas de visualización radar de El Dorado. Según el testimonio, durante la contingencia los controladores dejaron de visualizar las trazas de las aeronaves: "No se veía ninguna traza", dijo la fuente refiriéndose, en términos que usan en la aviación, a las gráficas que muestran en pantalla el recorrido de los aviones.

¿Ya había pasado antes?

Lo que sorprendió al interior de la torre de control fue lo extenso de la interrupción. "Lo maximo que habia durado algo así eran minutos. Esta vez fue más de una hora", indicó la fuente consultada.

Sobre el rumbo de la operación, la fuente indica que en estos casos se activa el protocolo "Control por Procedimientos", el cual contempla la operación manual de los sistemas de seguimiento, como se hacía hace medio siglo. "Es por medio de estimados y cálculos que incluso se hacen mentalmente por los reducidos tiempos con los que se cuentan. Son habilidades que se pueden ir perdiendo por la dependencia de los radares", agregó.

El capitán Germán Roa, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), habló en Caracol Radio y entregó más detalles que preocupan: "muchos equipos, desde el año 2015 no son actualizados en Colombia y especialmente en el centro de control de Bogotá”.

No es una falla menor. La pérdida de visualización de las trazas dificulta que los controladores hagan seguimiento en tiempo real a la posición, velocidad y trayectoria de las aeronaves, información fundamental para mantener las distancias de seguridad y evitar conflictos en el espacio aéreo. Por ello causa desconcierto, incluso desde adentro de la operación, que no sean todavía claras las causas de la falla y si es posible que se vuelva a repetir.

Asociación de controladores aéreos habla de otros riesgos

El gremio de controladores, en su comunicado, aseguró que ha informado a la Aeronáutica Civil sobre las fallas que han presenciado, a través de canales oficiales, derechos de petición e informes. Lo anterior con el propósito de identificar los puntos críticos y promover soluciones. Aunque resaltan las intervenciones del personal de soporte técnico aeronáutico (ATSEP), insistió en que no basta con restablecer los sistemas después de cada avería, sino que se requieren intervenciones estructurales, actualización de hardware y software, y mejores condiciones.

Finalmente, la asociación manifestó su disposición a trabajar con Aerocivil para identificar y corregir las fallas; también pidió fortalecer la gestión técnica y organizacional de la entidad, de manera que los cargos directivos relacionados con los servicios aeronáuticos cuenten con perfiles y experiencia acordes con las responsabilidades.

La asociación señaló que espera un pronunciamiento técnico oficial que permita esclarecer las causas de la falla, las soluciones que se implementaron y las posibles afectaciones en de confianza del sistema de tránsito aéreo que generó la contingencia.

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