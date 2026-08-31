Robaron más de mil productos de una droguería y los encontraron en locales en Plaza España

Mediante atraco, los asaltantes hurtaron más de mil productos en una droguería de Suba. Foto: Policía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un millonario robo que comenzó en la localidad de Suba terminó con un operativo en el centro de Bogotá, luego de que la Policía encontrara en seis establecimientos comerciales del sector de Plaza España parte de los productos dermocosméticos que habían sido robados durante un atraco a una droguería en la localidad de Suba.

Le puede interesar: Vivienda con cuotas de $100.000: logro en medio de los retos de generar techo en Bogotá

Más de 1.000 productos robados

Según las autoridades, durante el robo varios delincuentes intimidaron con armas de fuego a los empleados del establecimiento y se llevaron en costales y talegas cerca de 1.000 productos dermocosméticos, avaluados en COP 815 millones.

Durante la investigación, las autoridades recibieron información de la ciudadanía sobre la posible comercialización de la mercancía hurtada en el sector de Plaza España. Con estos datos la Policía adelantó un operativo en coordinación con diferentes entidades del Distrito.

En total fueron intervenidos seis establecimientos dedicados a la venta de productos dermatológicos, donde fueron encontrados elementos que corresponderían a los hurtados.

Siga leyendo: Coliseos menores de El Salitre: IDRD alista demolición tras años de retrasos

Identifican a los atracadores, pero no han sido capturados

El coronel Giovanny Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, indicó que durante el procedimiento fueron capturadas cuatro personas que, de acuerdo con la investigación, se desempeñaban como propietarios y administradores de los establecimientos. En los operativos las autoridades recuperaron 970 unidades de productos.

La Policía señaló que la investigación continúa y que ya fueron identificados los sujetos que ejecutaron el atraco en Suba. Según las autoridades, estos harían parte de una estructura delincuencial dedicada al hurto de mercancía en droguerías del norte de Bogotá y posteriormente a su comercialización.

Más de Bogotá: La vida en un pagadiario de Las Cruces: de dar a luz a crecer entre habitaciones

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.