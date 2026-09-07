Falleció Liliana Caballero: una abogada clave en modernizar la administración pública

Liliana Caballero Durán se distinguió por su amplia labor de asesoría y consultoría para entidades públicas, organizaciones nacionales e internacionales y organismos de cooperación. Foto: Función Pú

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En la noche del domingo 6 de septiembre, a través de un trino en su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la muerte de Liliana Caballero Durán, quien fue, en sus primeros meses, su secretaria general.

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A su esposo, Julio Roberto Piza, familia y amigos, el primer mandatario envió un mensaje de condolencias y la recordó como una mujer con vocación de servicio por la capital. “Una y otra vez nos repetía que no habláramos de “funcionarios públicos” sino de “servidores públicos”, pues nuestra verdadera misión, la de todos los que trabajamos desde lo público, es servir. Y eso hizo ella a lo largo de su vida".

La huella que dejó Liliana Caballero en la administración pública

Liliana Caballero Durán era doctora en derecho, ciencias políticas y sociales y Especialista en ciencias penales y penitenciarias de la Universidad Nacional de Colombia. Era experta en temas de modernización institucional y gestión pública y dedicó su ejercicio profesional a trabajar en y por lo público.

Fue secretaria general durante la Alcaldía de Bogotá en el segundo periodo de Antanas Mockus donde lideró la creación del Sistema de Servicio al Ciudadano y del Modelo de Gestión Jurídica Pública que incluye una defensa jurídica eficiente y oportuna. Así mismo, estuvo a cargo de poner en funcionamiento el Archivo Distrital, preparar y presentar la Reforma Administrativa ante el Concejo y adoptar el modelo de Contratación Transparente que todavía funciona.

En el gobierno nacional, también fue designada directora del Departamento Administrativo de la Función Pública durante el segundo periodo del expresidente Juan Manuel Santos.

Caballero también fue procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública con el procurador Fernando Carrillo. Fue la directora del Instituto de Liderazgo Público de la Universidad Nacional y asesora de la entonces rectora, Dolly Montoya.

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También fue docente de la maestría de Gestión Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y en el Instituto Nacional de Administración Pública de España. En el ámbito internacional, además, presidió el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo -CLAD, organismo del cual fue consultora, así como del BID, el Banco Mundial, la Fundación FORD y USAID.

Más mensajes de condolencias

Ante la noticia de su fallecimiento, el expresidente Juan Manuel Santos también envió un mensaje de condolencias. “Fue una extraordinaria persona, una gran mujer y una excelente funcionaria. Lamentamos muchísimo su fallecimiento”.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, la recordó con un sentido video. “Así te vas de esta vida, querida Liliana, admirada, respetada y aplaudida. Gracias por enseñarnos, por abrir camino, por inspirarnos con el ejemplo lo que es ser un servidor público. Nos harás mucha falta. ¡Vuela alto! ¡Altísimo! Como siempre. Te quiero”.

Rodrigo Uprimny, investigador de DeJusticia y profesor de derecho de la Universidad Nacional, lamentó la noticia. “Una gran servidora pública, a la cual le debemos, entre otras cosas, la profesionalización de la defensa jurídica del Estado. Toda mi solidaridad con su familia y sus más cercanos”.

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