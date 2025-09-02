Policía interceptó cargamento de $400 millones en joyas sin acreditar

En total fueron incautadas cadenas, anillos, pulseras y aretes, avaluados en aproximadamente 400 millones de pesos. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Durante el rutinario control de equipajes que se efectúa en los vuelos nacionales del aeropuerto El Dorado, dos personas fueron capturadas luego de que el personal de seguridad descubriera una anomalía en sus equipajes.

Estas personas, según la información entregada por las autoridades, pretendían abordar un vuelo desde la capital del país hacia la ciudad de Bucaramanga.

Sin embargo, en el equipaje que llevaban consigo, transportaban un cargamento de joyas avaluado en $400 millones que no tenía su respectiva documentación y acreditación.

En total, durante la pesquisa, fueron incautadas cadenas, anillos, pulseras y aretes que estaban distribuidos por todo el equipaje.

Además de no contar con el soporte de compra para soportar la posesión de esta cantidad de joyas, los detenidos no pudieron justificar el porqué las llevaban en sus maletas hacia la capital santandereana.

Tanto el material incautado como los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de lavado de activos.

Lavado de activos en Colombia

Según la DIAN, cada año se detectan más de $10 billones provenientes de operaciones sospechosas, y Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en casos de corrupción empresarial.

“Este fenómeno, además de alimentar grupos armados ilegales y el terrorismo, ha permeado sectores culturales y sociales, trivializando una práctica criminal que financia delitos como la trata de personas y la pornografía infantil, y que muchos aún perciben como inofensiva” afirmo el concejal David Saavedra, autor de un proyecto de acuerdo para combatir el lavado de activos en la capital.

“El Proyecto se alinea con los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, el cual contempla el desmantelamiento de estructuras criminales mediante capacidades tecnológicas y mayor seguimiento financiero” señaló el Concejal Saavedra.

La propuesta también se armoniza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente con el ODS 16 enfocado en reducir los flujos financieros ilícitos y combatir la delincuencia organizada antes del 2030.

Asimismo, el Proyecto de Acuerdo propone la creación de un Comité Distrital de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y establece que la Administración deberá presentar un informe anual al Concejo de Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.