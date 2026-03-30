Residentes de Usaquén protestaron por inicio de obras en la Séptima: ¿qué reclaman?

Piden ser escuchados por el IDU Foto: Juan Camilo Parra

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Un grupo de residentes de la localidad de Usaquén salió en la mañana de este lunes para protestar por el inicio de las obras de la troncal de Transmilenio sobre la carrera séptima.

A la altura de la calle 119 con carrera 7, algunas personas salieron con pancartas y silbatos para manifestarse, sin afectar la movilidad, en lo que dicen es un proyecto que podría afectar su calidad de vida.

“No existió concertación con la comunidad. El estudio sobre el cual se basa es del 2019, por lo tanto no responde a las realidades actuales del tráfico sobre este corredor. Además, el plan de manejo de tráfico no es idóneo, pues van a cerrar dos o tres carriles. Y en materia medioambiental hay dudas. En resumen, se hizo una licitación a espaldas de la ciudadanía durante la administración de Claudia López y ahora esta Alcaldía solo dice que tiene que seguir porque ya está contratado”, manifestó Ricardo Álvarez, en diálogo con El Espectador.

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Por su parte, Carlos Durán, residente de la localidad, expresó su preocupación por la tala de árboles y la transformación a un tráfico mixto. “Piensan meter buses, carros y motos. No caben. Es bastante estrecho. Nos dijeron que iban a revisar el diseño, pero no nos volvieron a contactar (IDU). Además, ¿dónde queda el aire limpio para nosotros? Van a acabar con el ambiente", sentenció.

Los trabajos del proyecto del corredor de la carrera Séptima arrancaron desde este lunes en el tramo entre las calles 99 y 127, específicamente entre las calles 119 y 121, donde se intervendrá un carril en sentido norte-sur como parte de la construcción del carril exclusivo para Transmilenio.

La intervención inicial cubrirá un tramo de aproximadamente 250 metros y tendrá una duración cercana a dos meses. En esta etapa, se realizarán excavaciones preliminares para verificar la posible presencia de material arqueológico, un paso obligatorio antes de avanzar con obras de mayor escala.

Así cambia el tránsito entre calles 119 y 121

Los conductores podrán seguir movilizándose por la séptima, ya que se mantendrán dos carriles habilitados en sentido norte-sur.

Esto significa que no habrá cierre total de la vía, pero sí una reducción en la capacidad, lo que podría generar congestión, especialmente en horas pico.

Uno de los ajustes clave afecta a los usuarios de transporte público. El paradero 173A01, ubicado entre las calles 123 y 121, fue trasladado aproximadamente 100 metros hacia el norte para facilitar el desarrollo de las obras.

Por eso, quienes usan este punto deberán anticipar sus recorridos y verificar la nueva ubicación para evitar contratiempos.

A diferencia del tráfico vehicular, los andenes y la infraestructura para peatones y ciclistas no tendrán afectaciones, por lo que podrán seguir circulando con normalidad en el sector.

El cierre de carril se mantendrá durante aproximadamente siete meses, operando las 24 horas del día mientras avanzan las obras en este tramo del corredor.

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El inicio de este tramo marca apenas el comienzo de un proyecto que se extenderá por varios años y que busca transformar la movilidad en la Séptima con un sistema tipo Transmilenio.

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