Familia en Bogotá es amenazada por una banda delicuencial que denunciaron

Integrantes de una familia denuncian que la banda delicuencial, conocida como Los Lannister, los están amenazando de muerte, luego de haberlos denunciado por actividades delictivas en el pasado. Este grupo criminal que opera en la localidad de Ciudad Bolívar ha sido señalado de ser el responsable de cometer extorsiones y ventas ilegales de tierra en este sector de la ciudad.

El año pasado, 12 de los integrantes de la banda fueron capturados, pero estos fueron dejados en libertad el 20 de octubre por una juez que alegó que en el caso había vencimiento de términos. Este caso se viralizó, ya que los delincuentes, ante la decisión de la magistrada, celebraron con, abrazos, risas, señas y gritos en el tribunal. El hecho quedó registrado en video y generaron gran indignación entre los internautas y la misma rama judicial.

Tras esto, la familia tuvo que abandonar sus residencias, pues Los Lennister han estado amenazándolos de manera constante. “Estamos muy preocupados por esto que está pasando y por lo que hizo esta juez de dejarlos en libertad, porque ahora ellos han tomado represalias contra nosotros diciéndonos que nos van a hacer daño por haber denunciado”, relató una de las víctimas a Noticias Caracol.

Aseguran que “ya no tenemos vida, ya no podemos hacer absolutamente nada, quedamos sin derecho de llevar a las niñas a estudiar, las niñas no tienen salud y nosotros tampoco, porque no podemos exponernos, como nos dicen las autoridades”.

De acuerdo con documentos oficiales, Los Lannister tienen una orden de captura en un fallo de segunda instancia y son requeridos por las autoridades por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

La pesquisa, que duró alrededor de 8 meses y que tuvo un costo cerca de los 600 millones de pesos, arrojó que estos sujetos son responsables de venta ilegal de predios en la localidad de Ciudad Bolívar. Además, estarían extorsionando a los habitantes, a quienes les cobran altas sumas de dinero por servicios públicos.

“Hemos sido víctimas de extorsión, nos cobran dineros exagerados por servicios públicos que han sido puestos por ellos, también nos han pedido dinero por derecho a carretera, derecho a luz”, denuncian y así lo comprueban audios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación, en los que dicen a las personas que: “Está un atraso, hay personas que no han cancelado eso y les van a cortar la luz, entonces los invitamos a que pasen” y “les seguimos haciendo la invitación a las personas de las mangueras, vamos a cortar mangueras”.

Según el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, ya se encuentra articulando con la Fiscalía General de la Nación la recaptura de los miembros de Los Lannister, que tienen dos cabecillas principales.

