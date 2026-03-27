Familia fue amordazada y obligada a tirarse al suelo durante el robo de su camioneta

Los ladrones se movilizaban en un vehículo rojo marca Mazda Foto: Redes sociales

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Otro hecho de inseguridad en Bogotá estremece por la violencia causada por los delincuentes.

En la madrugada de este viernes, una familia que se disponía a entrar a un restaurante en la calle 127 con autopista norte fue abordada por dos delincuentes, quienes cubriendo su rostro y manos con tapabocas y guantes, los amenazaron con armas y obligaron a descender de la camioneta donde viajaban.

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El estremecedor hurto fue grabado por un testigo, donde evidenció cómo a los delincuentes no les bastó con intimidarlos, sino que obligaron a la familia a tirarse al suelo y poner las manos detrás de la espalda.

Una vez cometido el delito, subieron a bordo y huyeron en los dos vehículos hacia rumbo desconocido.

Mientras tanto, se ve cómo las víctimas más jóvenes están totalmente atemorizadas, y el adulto intenta calmarlos.

Anoche en McDonalds de la Calle 125 tuvimos este suceso de inseguridad. Desde el primer minuto hemos estado al frente del caso en equipo con @GAquinteroA para dar con los criminales.



Como Edil de este sector, pido celeridad en la investigación. ¡Bogotá debe Caminar Segura! pic.twitter.com/pD91xoeT5R — Andrés Ardila Vega (@ardila_edil) March 27, 2026

#BOGOTÁ. Hoy 27MAR en horas de la madrugada (01:20h) familia fue víctima del robo de su carro en la Cl 125 con Cr 23, loc/Usaquén. En videos grabados por ciudadanos se observa como sujetos armados que se movilizan en una camioneta de presunta Placa IIV186 los intimidan y se les… pic.twitter.com/Q2S7SkGxUJ — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 27, 2026

¿Qué responde la policía?

De acuerdo con el coronel Jhon Zambrano, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá, uniformados realizaron recolección de pruebas en el lugar para identificar a la banda de delincuentes y así dar con su captura.

Zambrano agregó que también están contactando a las víctimas para recepcionar la denuncia. “Estamos revisando otros casos en los que estos delincuentes estarían involucrados”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad señaló que las placas del vehículo donde se movilizaban los delincuentes son falsas. “Con base en la información disponible, SIJIN y SIPOL avanzan en la recolección de los elementos que permitan su captura”.

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De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, con corte al 28 de febrero se han registrado 394 hurtos a automotores en Bogotá, 129 menos denuncias que durante el mismo periodo del año pasado. El arma más usada durante el robo ha sido el arma de fuego (107 casos).

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