Feminicidio de Alexandra Alzate: la historia que se repite en Bogotá

Daira Alexandra Alzate, de 28 años, fue asesinada en Bogotá la mañana de este 7 de noviembre por su actual pareja. Foto: archivo particula

“Ellos llevaban un año de relación. En ese tiempo ella nunca nos manifestó que ese señor la agrediera o la maltratara. Si eso fue así, ella nunca nos contó, tal vez por miedo”, le dijo a El Espectador, Diego Alzate, hermano de Alexandra, quien fue asesinada la mañana de este martes, al parecer, por su actual compañero sentimental.

Los hechos sucedieron a pocos minutos de las 7:00 a.m. La Policía llegó a la vivienda, ubicada en el barrio Santa Isabel, luego de que vecinos del sector reportaran un hecho violento en el interior de una casa de la zona. Una vez allí, cuando ingresaron al lugar se encontraron con el horror: la mujer, que se encontraba en su habitación, presentaba una herida en el pecho. Según sus familiares, presuntamente fue lesionada por el esposo”, se lee en el informe de las autoridades.

Alexandra llevaba poco más de un año de relación con el sospechoso del crimen y, de acuerdo con su familia, si bien nunca se enteraron de antecedentes de violencia, la conducta celópata del sujeto era evidente. Alexandra vivía con sus dos hijos, de 9 y 5 años.

“Cuando nosotros la encontramos, lamentablemente ya no pudimos hacer nada. Había perdido mucha sangre, tenía una herida en el pecho que todavía no sabemos exactamente con qué elemento se la produjeron. Cuando fuimos a asistirla, ella ya había muerto. Además, ese señor hizo lo que hizo sabiendo que los niños estaban ahí. Además de dejar un par de niños sin su mamá, el trauma que les generó es impensable”, aseguró Diego.

Si bien las autoridades ya tienen plenamente identificado al sujeto, su paradero es incierto: “Todavía no entendemos cómo actúo ese sujeto. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, no lo vieron ni entrar ni salir de la casa. A las autoridades solo les pedimos que hagan su trabajo y nos ayuden a dar con su paradero. Esto es una infamia y no puede quedar impune”, resaltó el hermano de la víctima.

La Secretaría de la Mujer manifestó su rechazo ante este nuevo caso de feminicidio que enluta la ciudad y se comprometió a prestarle todos sus servicios a la familia de la víctima

ALEXANDRA ALZATE perdió la vida por cuenta del machismo feminicida de su pareja. Este hecho deja, además, a 2 menores de edad sin su madre.

Desde @secredistmujer contactamos a la mamá de Alexandra para ofrecerle todos nuestros servicios para lograr justicia en el caso de su hija. — Secretaría de la Mujer (@secredistmujer) November 7, 2023

De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios, durante el 2023, con corte en septiembre, en Bogotá se han registrado 46 feminicidios en los cuales las edades de las mujeres asesinadas oscilan entre los 25 y los 80 años. En la mayoría de estos casos, como sucedió con Alexandra, la escena del crimen es una vivienda, generalmente la de la víctima.

Rutas de atención

Si su vida corre riesgo, llame al 123.

Si fue víctima de violencia puede comunicarse con la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137

Si usted es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, o sabe de alguna mujer que esté siendo violentada, puede comunicarse con la línea nacional 155

Para denunciar hechos de violencia de género o maltrato, puede comunicarse a las líneas de la Fiscalía, a nivel nacional, llamando al 018000919748 o en Bogotá al 601 5702000. O marcando desde su celular el 122.

Para conocer la información detallada de los lugares de atención por localidades, ingrese a este link

