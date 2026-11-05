Feminicidio en Bogotá: mujer de 26 años fue asesinada en Antonio Nariño

El hombre, de 29 años, fue capturado a pocas cuadras cuando, según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, intentaba salir del sector. El caso quedó en manos de la Fiscalía, que adelanta el proceso por el presunto delito de feminicidio.

Una llamada de vecinos al cuadrante llevó a la Policía hasta una vivienda del barrio Sevilla, en la localidad de Antonio Nariño. Allí, la noche del 4 de noviembre, los uniformados encontraron sin vida a una mujer de 26 años que vivía en el lugar con su esposo.

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La comunidad reportó una situación de violencia dentro de la vivienda. Cuando las patrullas ingresaron, la mujer ya no tenía signos vitales, informó el coronel Óscar Campaña, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana.

“Gracias a la llamada oportuna de la comunidad al número del cuadrante, las patrullas del sector lograron reaccionar de manera inmediata. Al llegar al inmueble se encuentra a la mujer, lamentablemente, sin signos vitales”, señaló el oficial.

Después de conocer lo ocurrido, las autoridades activaron la búsqueda del esposo de la víctima. La Policía informó que fue interceptado en cercanías del inmueble y puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

La información conocida indica que el detenido es señalado de haber atacado a la mujer con un arma blanca. Sin embargo, las autoridades aún no han divulgado detalles sobre lo que ocurrió dentro de la vivienda, ni han informado si existían denuncias previas o medidas de protección relacionadas con la pareja.

Más de 25.000 víctimas de violencia intrafamiliar y de género

El problema no se limita a los casos que terminan en homicidio. Entre enero y junio de este año, Bogotá notificó 25.660 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y de género, según el sistema de vigilancia en salud de la Secretaría Distrital de Salud. De ellas, 16.739 fueron mujeres. Asimismo, entre las víctimas mayores de edad, las mujeres representaron el 83,7 % de los casos registrados.

¿Dónde pedir ayuda ante una situación de violencia?

La Línea Púrpura Distrital atiende gratuitamente las 24 horas en el 01 8000 112 137 y en el WhatsApp 300 755 1846. Allí se brinda orientación psicosocial, jurídica y sobre las rutas de atención para mujeres que viven violencias.

No obstante, cuando existe una agresión en curso o riesgo inmediato para la vida, el canal de emergencia es la Línea 123. La Línea Púrpura orienta y acompaña, pero no reemplaza la atención de urgencias, la respuesta policial ni la denuncia ante la Fiscalía.

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