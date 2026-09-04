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Fenómeno de El Niño pone en alerta a Bogotá: Galán advierte riesgo de apagones

El fenómeno de El Niño puede aumentar el consumo de energía. Si ese pico de demanda supera la capacidad disponible, Bogotá podría tener problemas en el suministro.

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Redacción Bogotá
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04 de septiembre de 2026 - 12:45 a. m.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán advierte líos con el suministro de energía en la ciudad.EFE/ Carlos Ortega
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán advierte líos con el suministro de energía en la ciudad.EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega
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Bogotá podría enfrentar dificultades en el suministro de energía si, durante los momentos de mayor consumo, la demanda supera la capacidad disponible del sistema eléctrico. Así lo advirtió el alcalde Carlos Fernando Galán, quien aseguró que se trata de un riesgo latente para la capital y la región Central del país.

La preocupación cobra relevancia en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que puede traer temperaturas más altas y periodos de sequía. En ese escenario, un aumento del consumo podría ejercer mayor presión sobre una infraestructura que, según el mandatario, tiene limitaciones para atender determinados picos de demanda.

“Existe ese riesgo sin lugar a dudas, es latente, precisamente porque hoy no tenemos la capacidad; el sistema está interconectado, pero no tiene la capacidad de abastecer, por ejemplo, la región central, para cumplir la demanda que estamos generando”, señaló Galán en entrevista con CityTV.

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¿Dónde está el riesgo?

El punto crítico estaría en aquellos momentos del día en los que muchos usuarios demandan energía al mismo tiempo. Si el sistema no tiene capacidad suficiente para responder a ese incremento, podrían presentarse dificultades en el abastecimiento.

“Cuando hay picos de demanda, si la capacidad no da para atender ese momento, tenemos graves problemas”, explicó el alcalde.

La advertencia no significa que Bogotá tenga un apagón programado ni que una interrupción del servicio sea inevitable. El escenario señalado por Galán corresponde a un riesgo que podría materializarse si el consumo aumenta por encima de la capacidad disponible.

Galán pide soluciones con el Gobierno Nacional

Ante este panorama, el mandatario aseguró que Bogotá deberá trabajar con el Gobierno Nacional para encontrar alternativas que permitan fortalecer la respuesta del sistema y reducir el riesgo en el corto plazo.

“Sin lugar a dudas, es un riesgo latente que tenemos en el corto plazo”, insistió.

El desafío será anticiparse a los periodos de mayor consumo y garantizar que Bogotá y la región Central tengan energía suficiente para responder a la demanda, especialmente mientras persistan las condiciones climáticas asociadas a El Niño.

Yo creo que así queda mucho más limpia, porque explicamos desde arriba qué tiene que ver El Niño, aterrizamos qué significa realmente el riesgo y dejamos claro que Galán no está anunciando que vaya a haber un apagón, sino advirtiendo sobre un posible escenario.

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