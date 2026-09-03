Licencias para vivienda crecieron 135 % en Bogotá: Suba concentra más de la mitad

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En Bogotá se autorizó la construcción de 10.148 viviendas durante el primer trimestre de 2026, más del doble de las 4.314 aprobadas en el mismo periodo de 2025. El repunte anticipa una posible ampliación de la oferta, aunque una licencia representa un permiso urbanístico y no garantiza que el proyecto comience a construirse, llegue al mercado o termine convertido en una vivienda habitable.

La Secretaría Distrital de Planeación reportó 678.326 metros cuadrados licenciados para obra nueva entre enero y marzo, un crecimiento anual del 18,2 %. La vivienda concentró 613.827 metros cuadrados, equivalentes al 90,5 % del total.

El área residencial aumentó 103,5 % frente a los 301.602 metros cuadrados del primer trimestre de 2025. Sin embargo, el crecimiento del conjunto de usos fue mucho menor porque el área destinada a equipamientos cayó después de una base excepcionalmente alta.

El dato se conoce mientras otros indicadores presentan resultados menos uniformes. Las ventas y los lanzamientos de vivienda crecieron en Bogotá durante el trimestre, pero las fuentes que miden el comienzo efectivo de las obras entregan balances diferentes. Esa brecha impide interpretar las licencias como una reactivación completa del sector.

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Las viviendas aprobadas aumentaron 135,2 %

Las curadurías urbanas y la Caja de la Vivienda Popular autorizaron 5.834 unidades más que durante los tres primeros meses de 2025. El crecimiento de 135,2 % fue superior al registrado por el área residencial, lo que indica un aumento de proyectos con viviendas de menor tamaño promedio.

Al dividir los 613.827 metros cuadrados residenciales entre las 10.148 unidades aprobadas, el resultado es de aproximadamente 60,5 metros cuadrados licenciados por vivienda. Este cálculo sirve como referencia general y no corresponde necesariamente al área privada que recibirá cada comprador, pues los proyectos incluyen circulaciones, zonas comunes y otros espacios construidos.

El boletín de Planeación no desagrega cuántas de las 10.148 unidades corresponden a vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social y vivienda sin límite de precio. Esa información resulta necesaria para establecer qué hogares podrían beneficiarse de la nueva oferta y cuánto del crecimiento se concentra en segmentos asequibles.

Suba concentra más de la mitad

La nueva vivienda autorizada presenta una marcada concentración territorial. Suba lideró con 5.300 unidades, equivalentes al 52,2 % de todas las aprobadas en la ciudad durante el trimestre.

Después aparecen:

Fontibón, con 1.921 viviendas.

San Cristóbal, con 830.

Engativá, con 621.

Puente Aranda, con 457.

Estas cinco localidades reúnen 9.129 unidades, cerca del 90 % del total reportado. Suba y Fontibón, por sí solas, concentran más de siete de cada diez viviendas autorizadas.

La concentración puede reforzar la actividad inmobiliaria del noroccidente, pero también aumenta la presión sobre vías, colegios, redes de servicios públicos y sistemas de transporte. La licencia acredita que un proyecto cumple las normas urbanísticas aplicables; la capacidad del entorno para recibir a sus futuros residentes depende de la coordinación entre la construcción privada y las inversiones públicas.

Tres localidades reúnen el 62,9 % del área licenciada

Suba, Fontibón y Engativá concentraron 426.976 metros cuadrados destinados a obra nueva, el 62,9 % del total de Bogotá.

Suba registró 233.007 metros cuadrados y creció 152 % frente al primer trimestre de 2025. Fontibón llegó a 117.364 metros cuadrados, con un aumento del 68 %, mientras Engativá alcanzó 76.605 y avanzó 217 %.

Planeación también destacó incrementos de 528 % en San Cristóbal, 501 % en Los Mártires y 319 % en Puente Aranda. Estos porcentajes deben leerse junto con sus valores absolutos, pues una localidad con poca área licenciada durante el año anterior puede presentar una variación elevada con la aprobación de uno o dos proyectos.

Entre el segundo trimestre de 2024 y el primero de 2026, las Unidades de Planeamiento Local de Chapinero, Torca, Puente Aranda, Teusaquillo y Salitre concentraron cerca del 39 % del área licenciada de la capital.

El POT de 2021 ya concentra ocho de cada diez metros licenciados

Durante el trimestre se aprobaron 529.674 metros cuadrados bajo las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado mediante el Decreto 555 de 2021. Esta superficie equivale al 78,1 % del área nueva licenciada.

La administración de Carlos Fernando Galán atribuye parte del repunte a la reglamentación del POT, incluidos los incentivos de ecourbanismo, las transferencias de derechos de construcción, las actuaciones estratégicas y el desarrollo alrededor de estaciones de transporte público.

Bajo esta norma se ejecutoriaron 516 licencias para obra nueva. Sin embargo, la proporción tramitada con el POT demuestra su creciente aplicación y no prueba, por sí sola, que la reglamentación haya causado todo el incremento. La recuperación también puede estar relacionada con proyectos acumulados, decisiones empresariales, ventas previas y la baja base de comparación de 2025.

La vivienda crece mientras los equipamientos retroceden

El área destinada a servicios pasó de 6.062 a 19.833 metros cuadrados, un incremento del 227,2 %. El comercio llegó a 31.314 metros cuadrados y creció 18,2 %.

El comportamiento de los usos dotacionales fue opuesto. El área licenciada cayó de 238.453 a 12.896 metros cuadrados, una reducción cercana al 94,6 %.

La explicación está en Fortaleza Fase I, proyecto del Ministerio de Defensa en el Centro Administrativo Nacional. Esta intervención aportó por sí sola 218.165 metros cuadrados durante el primer trimestre de 2025 y elevó de manera extraordinaria la base de comparación.

Al retirar ese efecto, el cambio entre los dos años ofrece una lectura diferente a la variación total. El crecimiento residencial resulta amplio, mientras la caída dotacional responde principalmente a la ausencia de otro proyecto de escala similar.

Licencias, ventas e iniciaciones miden momentos distintos

Una licencia autoriza el desarrollo de una obra dentro de unas condiciones definidas, mientras que el lanzamiento ocurre cuando el proyecto entra al mercado; la venta corresponde a la separación o comercialización de una unidad, y la iniciación registra el comienzo de la construcción. Una vivienda culminada y conectada a los servicios aparece al final de esa cadena.

Durante el primer trimestre, Bogotá comercializó 11.847 viviendas nuevas, un 10,7 % más que un año antes. La VIS aportó 8.925 ventas y creció 18,9 %, mientras el segmento no VIS vendió 2.922 unidades y cayó 8,7 %. El Observatorio de Hábitat elaboró este balance a partir de Coordenada Urbana, el sistema de información de Camacol.

Los lanzamientos alcanzaron 9.275 viviendas y aumentaron 20,2 %. En contraste, la misma fuente registró 5.765 iniciaciones, una disminución anual del 40,3 %. La caída fue mayor en la VIS, que pasó de 8.151 a 3.806 unidades iniciadas.

Esto significa que el número de permisos y las ventas avanzó durante el trimestre, mientras una medición privada identificó menos proyectos entrando efectivamente a construcción.

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