Feria de vivienda en Bogotá 2025: ¿Cuándo, dónde y cómo inscribirse?

En esta oportunidad, el horario de atención será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. La entrada es gratuita.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
22 de agosto de 2025 - 09:00 p. m.
Vivienda en Bogotá
Vivienda en Bogotá
Foto: cortesía
En Bogotá, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), llevará a cabo su feria de vivienda FNA por Colombia, para quienes están interesados en acceder a proyectos habitacionales y conocer ofertas de financiamiento.

Según indicaron, las personas no necesitan tener sus cesantías en el FNA. En este caso, es suficiente con abrir una cuenta de ahorro voluntario y acumular aportes equivalentes a 1.2 salarios mínimos, para postularse a un crédito hipotecario.

¿Cuándo y dónde?

Esta feria se llevará a cabo estos 29,30 y 31 de agosto, en el punto de atención CNA del FNA, ubicado en la Carrera 65 #11-83 (Puente Aranda, frente al C.C. Plaza Central).

El horario de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Además, la entrada es gratuita.

¿Qué habrá en la feria?

Las personas que asistan al evento, podrán:

  • Conocer proyectos de vivienda nueva y usada en la ciudad.
  • Recibir asesoría personalizada para identificar la mejor opción de financiamiento.
  • Postularse a subsidios de vivienda como Oferta Preferente, Mejora Tu Casa o Reactiva tu Compra.
  • Obtener aprobación inmediata de crédito durante la visita.
  • Resolver dudas sobre requisitos, cuotas iniciales y plazos de pago.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
