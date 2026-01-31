Gran cierre del Festival Centro 2026 en Bogotá: programación completa y artistas especiales

Ruzto, Matar Fuma y Selva Volcán encabezan el cierre del Festival Centro, una jornada que celebra la diversidad musical en el corazón de Bogotá. Foto: EFE - Juanjo Martín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Festival Centro 2026 se despide este domingo 1 de febrero con una jornada musical diversa y de alto nivel en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, uno de los escenarios más emblemáticos del centro de Bogotá. La entrada será gratuita y las presentaciones se extenderán desde la tarde hasta la noche.

Durante cuatro días, el festival —organizado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA)— convirtió el centro de la ciudad en un punto de encuentro para sonidos alternativos, propuestas emergentes y artistas con proyección internacional. El cierre promete una programación que cruza géneros, generaciones y territorios, fiel al espíritu que ha caracterizado esta edición.

Lea más: Multicampus de Suba y Kennedy: entre ALO norte y estructuras modulares

El cartel del cierre

El escenario principal, ubicado en la Calle 18 #1-05E, recibirá a cinco artistas que condensan la diversidad sonora del festival:

Selva Volcán (3:00 p. m.) Artista y productora colombo-venezolana que fusiona R&B latino, pop electrónico y raíces andinas. Su propuesta íntima y poderosa ha sido destacada por Rolling Stone y la llevó en 2025 a escenarios internacionales como BIME.

Ruzto (4:00 p. m.) Referente del hip hop bogotano, con una puesta en escena que integra jazz, soul, música latina y beats en vivo. Su uso del fingerdrumming y letras sobre la vida urbana lo han convertido en una figura clave de la escena local.

Matar Fuma (5:00 p. m.) Proyecto alternativo en español que mezcla rock, funk e influencias latinoamericanas. Con paso por festivales como Estéreo Picnic, el artista presenta una nueva etapa creativa marcada por la exploración sonora y la autenticidad.

Antonia Jones (6:00 p. m.) Cantautora nacida en Miami y criada en Medellín. Su pop honesto y emocional la ha posicionado como una de las voces jóvenes más sólidas de su generación, tras acompañar a Juanes en su gira Juan es Colombia.

Nasa Histoires (7:00 p. m.)Artista nacida en los Andes que alcanzó reconocimiento global con Bugambilia, canción que ingresó al Top 50 Global de Spotify. Su propuesta combina ritmos bailables con letras melancólicas, en lo que ella define como “música alegre con letras tristes”.

Un cierre para celebrar la música y la ciudad

Con esta programación, el Festival Centro 2026 baja el telón de una edición marcada por la diversidad, la circulación de nuevas voces y fortalecer la oferta cultural del centro de Bogotá. La jornada final en La Media Torta se perfila como una celebración colectiva donde convergen propuestas locales e internacionales, en un espacio abierto y gratuito que reafirma a la música como punto de encuentro ciudadano.

Lea más: Bogotá le hace frente al desempleo: indicador bajó a 6,5 % y la ciudad sumó 177 mil empleos

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.