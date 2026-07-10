Festival de la Salsa en Kennedy: orquestas, baile y entrada gratuita este sábado

Además de conciertos, el festival incluirá exhibiciones de baile, DJ y presentaciones de academias de salsa. Foto: Alcaldía de Bogotá

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La salsa volverá a tomarse el suroccidente de Bogotá este sábado 11 de julio con una nueva edición del Festival Kennedy Territorio de la Salsa, un encuentro gratuito que reunirá durante 12 horas continuas a orquestas, academias de baile, DJ, artistas y agrupaciones locales en el Parque Maracaná. La jornada, organizada por la Alcaldía Local de Kennedy, busca fortalecer uno de los movimientos culturales más representativos de la localidad y consolidar este escenario como una plataforma para el talento salsero de Bogotá.

El festival contará con presentaciones de agrupaciones seleccionadas mediante convocatoria pública, además de exhibiciones de baile, ruedas de casino, espacios para escuelas de formación artística y actividades dirigidas a las familias que asistan durante toda la jornada. La programación iniciará en la mañana y se extenderá hasta la noche con entrada libre.

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Un festival para impulsar el talento de Kennedy

Esta será la cuarta edición del Festival Kennedy Territorio de la Salsa, una iniciativa impulsada por la Alcaldía Local para fortalecer los procesos culturales de la localidad y visibilizar a músicos, bailarines y agrupaciones comunitarias.

Como parte de la preparación del evento, durante junio se realizaron audiciones abiertas en las que un jurado especializado seleccionó a los artistas y orquestas que harán parte de la programación oficial. El proceso buscó garantizar que buena parte del cartel estuviera integrado por talento local, sin dejar de lado invitados distritales y nacionales.

Kennedy, territorio salsero de Bogotá

La elección de Kennedy como sede del festival no es casual. Con más de 1,2 millones de habitantes, la localidad es la más poblada de Bogotá y alberga decenas de academias de baile, colectivos culturales y agrupaciones musicales que durante años han convertido a la salsa en una de las expresiones artísticas con mayor arraigo en el suroccidente de la ciudad.

El Distrito ha venido fortaleciendo este tipo de festivales locales como complemento a los tradicionales Festivales al Parque, con el propósito de descentralizar la oferta cultural y acercar grandes eventos a las diferentes localidades. La estrategia busca que escenarios barriales también se conviertan en vitrinas para artistas emergentes y espacios de encuentro para las comunidades.

Bogotá vive un mes cargado de festivales gratuitos

El encuentro salsero hace parte de una intensa agenda cultural que vive la capital durante julio. Este fin de semana también se realizará Joropo al Parque, uno de los festivales musicales más tradicionales del Distrito, mientras que en los próximos meses llegarán nuevas ediciones de Rock al Parque, Hip Hop al Parque, Jazz al Parque, Vallenato al Parque y otros eventos gratuitos organizados por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Según la Secretaría de Cultura, esta programación busca consolidar a Bogotá como una ciudad con oferta cultural permanente durante todo el año y facilitar el acceso gratuito a espectáculos musicales de alta calidad en diferentes localidades.

Así puede asistir

El Festival Kennedy Territorio de la Salsa se realizará el sábado 11 de julio en el Parque Maracaná, con ingreso gratuito hasta completar el aforo permitido.

Las autoridades recomendaron utilizar el transporte público para llegar al evento, portar únicamente los elementos necesarios, hidratarse durante la jornada y seguir las indicaciones del personal logístico y de seguridad para facilitar el ingreso y la movilidad dentro del escenario.

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