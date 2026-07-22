Más de 60 actividades gratis: así será el Festival de Verano Bogotá 2026

El Festival de Verano 2026 reunirá durante un mes actividades deportivas, culturales y recreativas en distintos escenarios de Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

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Bogotá ya tiene todo listo para celebrar la edición 29 del Festival de Verano, una de las citas más importantes del calendario recreativo de la ciudad. Este año, el evento se extenderá durante un mes completo con más de 60 actividades gratuitas para niños, jóvenes, adultos y personas mayores en diferentes parques y escenarios de la capital.

Organizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el Festival de Verano 2026 se realizará del 31 de julio al 31 de agosto bajo el lema “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”.

“Este Festival es para vivirlo en familia, con amigos y en comunidad. Queremos que cada persona encuentre una actividad para moverse, jugar, cantar, competir o simplemente disfrutar la ciudad”, señaló Daniel García Cañón, director del IDRD.

Antes del inicio oficial, el Distrito realizará el lanzamiento de la programación este 22 de julio, a partir de las 10:00 a. m., en la Plaza La Santamaría. Allí se presentarán los principales eventos de esta edición, que tendrá a México como país invitado de honor.

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¿Qué actividades tendrá el Festival de Verano 2026?

La programación reunirá eventos deportivos, recreativos y culturales distribuidos en distintos puntos de Bogotá. Entre las actividades más destacadas están:

Circuito Sudamericano de Voleibol Playa.

Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá.

Strongman Bogotá.

Competencias de tenis, sóftbol y balonmano playa.

Festival de Cometas.

Récord del Tren Humano en Patines.

Sube Monserrate.

Ciclopaseo Nocturno.

Red Bull Moto Urbano.

Uno de los eventos más esperados será el Conciertazo de Verano, que se realizará el 1 de agosto en la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar. El espectáculo será gratuito y contará con artistas como Calibre 50, Luister La Vox, Jhon Onofre y Proyecto A, entre otros.

El IDRD informó que los detalles sobre horarios, inscripciones y recomendaciones para cada actividad se publicarán a través de sus canales oficiales y en la aplicación Vive IDRD.

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