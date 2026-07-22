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Sin las personas cuidadoras, millones de hogares en Bogotá no podrían funcionar

Este 22 de julio se conmemora el Día Internacional del Trabajo de Cuidado Remunerado al Interior de los Hogares. Un trabajo que sigue siendo feminizado.

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Redacción Bogotá
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22 de julio de 2026 - 06:19 p. m.
Las localidades en donde las mujeres dedican más tiempo al cuidado son Santa Fe (3 horas 25 minutos), Los Mártires (2:51) y San Cristóbal (2:47).
Las localidades en donde las mujeres dedican más tiempo al cuidado son Santa Fe (3 horas 25 minutos), Los Mártires (2:51) y San Cristóbal (2:47).
Foto: Nicol Torres
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Desde 1983, durante el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se estableció el 22 de julio como el “Día Internacional del Trabajo Doméstico”, una fecha para reconocer, valorar y dignificar lo que antes eran “tareas invisibles” y ahora son trabajos de cuidado que sostienen el mundo.

En Bogotá, durante 2024, más de 101 mil mujeres estuvieron ocupadas en este sector, mientras poco más de 5 mil hombres desarrollaban esta actividad, confirmando que continúa siendo una ocupación altamente feminizada. Esto conlleva condiciones de precariedad laboral: más de la mitad de estas trabajadoras no cotiza integralmente a la seguridad social ni recibe plenamente las prestaciones sociales, y muchas continúan percibiendo ingresos inferiores al salario mínimo o enfrentando brechas salariales respecto de los hombres.

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“Esta desprotección social incrementa la vulnerabilidad económica de las trabajadoras durante su vida laboral y compromete su bienestar en la vejez, al limitar el acceso a pensiones, prestaciones económicas y servicios de protección social, perpetuando ciclos de pobreza y dependencia económica”, resalta la Secretaría de la Mujer.

¿Quién cuida a los que cuidan?

La política del Sistema Distrital de Cuidado nace como respuesta a las demandas del movimiento de mujeres sobre una distribución más equitativa del trabajo de cuidado, “pues han tenido un alto costo en el desarrollo de su vida, restringiendo sus posibilidades, logros y reconocimientos” (Esquivel, Faur & Jelin, 2012).

En esa línea, la Oferta de Cuidado a Cuidadoras hace parte de las tareas del Distrito, en cabeza de la Secretaría de la Mujer, que tiene claro que en Bogotá hay 1.340.919 personas de 10 años o más que realizan trabajos de cuidado directos (enfermos y personas con discapacidad, entre otros), de las cuales el 71 % son mujeres y el 29% hombres, quienes además, el 48 % de ellos consideró que no se debe redistribuir ese tipo de cuidado.

Por otro lado, las localidades en donde las mujeres dedican más tiempo al cuidado son Santa Fe (3 horas 25 minutos), Los Mártires (2:51) y San Cristóbal (2:47), y la modalidad de cuidado a la que más dedican tiempo es ‘Apoyo a personas del hogar’. Acá también hay brechas de tiempo entre hombres y mujeres: ellos dedican 46 minutos menos que ellas a las tareas de cuidado directo a personas del hogar.

La Secretaria de la Mujer destacó que en 2024 vincularon a 2.352 mujeres en los procesos de cuidado a cuidadoras, fortaleciendo sus habilidades y el reconocimiento de sus labores y derechos. Casi 191.214 cuidadoras participaron en 866.800 actividades de la estrategia ‘Respiro’guiadas por profesionales en salud mental, que les enseñaron a comprender, expresar y regular sus emociones.

Mientras tanto, entre noviembre de 2020 y abril de 2026, 9.098 hombres han participado en la Escuela “Hombres al Cuidado”, programa liderado por el sector Cultura, contribuyendo a desmontar estereotipos de género y promover relaciones más equitativas dentro de los hogares.

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“Esta fecha es una invitación a reconocer el valor económico y social del cuidado; garantizar los derechos de quienes lo realizan de manera remunerada; redistribuir las responsabilidades al interior de los hogares; fortalecer la corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidades y familias; y continuar construyendo una Bogotá donde cuidar deje de ser una carga desproporcionada para las mujeres y se convierta en un compromiso compartido”, concluyó la Secretaría de la Mujer.

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Por Redacción Bogotá

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LaviolenciaNotieneGénero Justicia(n6tpz)Hace 13 minutos
Me alegra mucho leer esta noticia y el enfoque que le dieron. Alcancé a notar que esta noticia fue publicada más temprano en otra sección, con otro enfoque. Aquí hay cifras y datos concretos sin tomar partido o tener enfoques ideológicos y así debería ser siempre el diario, me preocupa mucho a veces el enfoque que tienen algunas secciones que parecen trincheras de odio, y a veces están en los primeros scroll de la página del periódico lo cual no deja bien parado al diario en términos de objetivi
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