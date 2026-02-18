Concierto en El Campín del 28 de febrero se aplaza por la gramilla: esta es la nueva fecha

Estado de la gramilla del estadio luego de haber sido cerrado y restaurado como consecuencia de las lluvias en la ciudad Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En medio de la tensión que generó a principios de febrero el estado de la cancha del estadio El Campín, Sencia —el concesionario a cargo del escenario— decidió reprogramar un concierto previsto para el próximo 28 de febrero.

Se trata del festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0, que iba a realizarse el último día de febrero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. La organización anunció oficialmente su aplazamiento para el 28 de marzo de 2026, con el objetivo de proteger la gramilla tras advertencias técnicas sobre la necesidad de darle descanso al césped.

¿Por qué se da la reprogramación?

La suspensión sigue criterios planteados por expertos como los de la Universidad Distrital, que sugieren al menos 15 días de descanso entre espectáculos para permitir la recuperación de la cancha. La decisión llega, además, en medio de un calendario copado de compromisos futbolísticos para los equipos bogotanos que compiten en la Liga BetPlay Dimayor 2026.

En ese sentido, la reprogramación del espectáculo representa un alivio para el césped del estadio, cuyo estado ha mejorado paulatinamente en las últimas semanas, tras exhibir su peor versión a comienzos de febrero.

Y es que luego de los trabajos intensivos de Sencia en la gramilla, persistían dudas sobre la capacidad del terreno para resistir un concierto, teniendo en cuenta que Santa Fe jugará el 22 de febrero y Millonarios el 24, es decir, apenas cuatro días antes de la fecha inicialmente pactada.

Con el aplazamiento del evento musical, ahora la cancha tendrá la oportunidad de respirar y recuperarse de cara a los próximos partidos de los equipos capitalinos, programados para el 14 y el 16 de marzo.

Calendario apretado para finales de marzo

Aunque la reprogramación libera el calendario de febrero para que el césped continúe recuperándose, el traslado del concierto al final de marzo vuelve a poner en tensión el criterio de descanso recomendado entre eventos masivos y compromisos deportivos.

Esto, porque Millonarios jugaría un día después del espectáculo, el 29 de marzo, en un escenario similar al ocurrido el 1 de febrero, cuando el equipo enfrentó al Medellín un día después de un concierto en El Campín. En esa ocasión, la cancha perdió capacidad de drenaje y el partido tuvo que suspenderse.

Asimismo, Santa Fe tendrá un compromiso deportivo el 1 de abril, también en El Campín, lo que supone una presión adicional para la gramilla del coloso de la 57, con apenas cuatro días entre ambos eventos.

Frente a esto, Sencia ha señalado que los trabajos de hibridación —que consisten en intercalar zonas de césped artificial con pasto natural— deberían mejorar la resiliencia del campo para afrontar calendarios exigentes. En teoría, el inconveniente de principios de febrero no debería repetirse.

Por ahora, habrá que esperar si los ajustes surten el efecto deseado y si el fútbol, la actividad principal del escenario según el contrato de concesión, no sufre un nuevo revés.

