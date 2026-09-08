Firma china de la Línea 1 entra en la carrera por construir la Línea 2 del Metro

Línea 2 del Metro de Bogotá Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

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Una de las compañías que participa en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá busca ahora precalificarse para competir por la segunda. Xi’an Rail Transportation Group integra uno de los tres grupos internacionales que entregaron documentos para participar en el nuevo proceso de selección, reabierto después de que la licitación anterior terminara sin ofertas en enero de 2026.

La presencia de Xi’an no implica que el actual concesionario de la Línea 1 esté concursando como una unidad ni que tenga asegurada su participación en la siguiente fase. La empresa se presentó mediante una asociación diferente y deberá acreditar ante la Empresa Metro de Bogotá sus capacidades jurídicas, financieras y técnicas.

La lista también incluye compañías portuguesas, francesas y españolas con experiencia en sistemas ferroviarios, carreteras y grandes obras de infraestructura. En total, ocho empresas se agruparon en tres asociaciones en participación, consorcio o asociación, conocidas como APCA.

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Los tres grupos interesados en la Línea 2

El plazo para presentar solicitudes de precalificación terminó el lunes 7 de septiembre. Estos fueron los grupos registrados, según la Empresa Metro de Bogotá:

APCA ML2 Bogotá

Está conformada por cuatro compañías:

Mota-Engil Colombia S.A.S.

Mota-Engil Engenharia e Construção África S.A.

Mota-Engil México, S.A.P.I. de C.V.

Spie Batignolles Génie Civil.

Tres de sus integrantes pertenecen al grupo portugués Mota-Engil, mientras Spie Batignolles tiene origen francés. Mota-Engil participa actualmente en la construcción del Metro de la 80 de Medellín y ha desarrollado en Colombia proyectos de infraestructura educativa y obras como la Estación Elevadora Canoas.

Su filial mexicana ha intervenido en proyectos ferroviarios como el Tren Maya y el Metro de Monterrey. Mota-Engil y Spie Batignolles también han participado conjuntamente en procesos relacionados con el Metro de Lisboa.

APCA Metro Capital L2

El segundo grupo está integrado por:

Xi’an Metro Colombia S.A.S.

Xi’an Rail Transportation Group Company Ltd.

Xi’an Rail Transportation Group forma parte de la APCA Transmimetro, asociación que obtuvo en 2019 el contrato de concesión de la Primera Línea junto con China Harbour Engineering Company. Ese contrato comprende los diseños, la construcción, el suministro de trenes, la operación y el mantenimiento del sistema.

La compañía también está vinculada con el sistema ferroviario de Xi’an, en China, cuya red cuenta con 13 líneas y más de 400 kilómetros. Para la Línea 2 de Bogotá se presenta mediante una agrupación conformada únicamente con su filial colombiana.

Por esta razón, resulta impreciso afirmar que todo el “consorcio chino” encargado de la Línea 1 busca quedarse con la segunda. La coincidencia se limita a Xi’an, mientras China Harbour Engineering Company no aparece en la lista divulgada para este proceso.

APCA Bogotá Metro Capital

El tercer interesado está conformado por:

Sacyr Concesiones Colombia Participadas II S.A.S.

CAF Investment Projects.

Sacyr ha participado en concesiones viales y proyectos de infraestructura en Colombia desde 2012. Dentro de su portafolio se encuentran obras en el Canal del Dique y la concesión Unión Vial Río Pamplonita, en Norte de Santander.

CAF Investment Projects pertenece al grupo Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, especializado en fabricación de trenes, sistemas ferroviarios y soluciones de movilidad. La compañía ha intervenido en proyectos como el Tren Suburbano del Valle de México y la Línea 10 del Metro de Nápoles.

Sacyr y CAF ya habían participado en el primer proceso de la Línea 2 junto con Acciona. La salida de esta última empresa impidió que la asociación presentara una oferta definitiva en enero de 2026. En la convocatoria actual, las dos compañías regresaron sin ese antiguo socio.

Presentar documentos todavía no los convierte en oferentes

Las tres asociaciones se encuentran en la etapa de precalificación. Durante esta fase, la Empresa Metro revisará su experiencia y sus condiciones financieras, jurídicas y técnicas.

Únicamente los grupos que superen esa evaluación podrán recibir la invitación para presentar las propuestas económicas y técnicas. El Distrito espera que esa etapa se cumpla hacia finales de 2026.

La distinción resulta importante porque en el proceso anterior cuatro grupos consiguieron la precalificación, pero ninguno presentó una oferta definitiva. Por ahora, la ciudad vuelve a tener interesados, aunque todavía no cuenta con propuestas económicas para comparar ni con un concesionario seleccionado.

Antes de cerrar la convocatoria, la Empresa Metro y los bancos que respaldan el proyecto realizaron 44 diálogos competitivos con compañías internacionales. En estas reuniones se analizaron las condiciones del contrato, la distribución de riesgos y los requerimientos financieros.

La licitación anterior terminó sin propuestas

El primer proceso para contratar la Línea 2 quedó desierto el 20 de enero de 2026. Aunque inicialmente había cuatro asociaciones precalificadas, dos fueron excluidas en octubre de 2024 por un conflicto de interés advertido durante el trámite.

Otro grupo, integrado por compañías chinas, decidió no presentar una oferta y argumentó riesgos relacionados con las condiciones cambiarias. La asociación conformada por Sacyr, Acciona y CAF quedó como única participante habilitada, pero tampoco entregó una propuesta después de que Acciona se retirara.

El Distrito negó una solicitud para ampliar el plazo y cerró la licitación sin ofertas. Posteriormente, anunció la revisión de la distribución de riesgos y la apertura de una nueva convocatoria internacional.

Un documento del Banco Mundial fechado en julio de 2026 señala que el nuevo proceso incorporó una asignación de riesgos recalibrada y ajustes dirigidos a mejorar la viabilidad financiera del contrato. El organismo proyectaba la recepción de propuestas para noviembre, una vez terminara la precalificación.

¿Cuándo se adjudicaría la Línea 2?

La Empresa Metro proyecta recibir las propuestas técnicas y económicas a finales de 2026. Después deberá evaluarlas y seleccionar al concesionario responsable de diseñar, financiar, construir, suministrar los trenes, operar y mantener la línea.

La comunicación oficial más reciente señala que la firma del contrato y el acta de inicio se realizarían durante el segundo semestre de 2027. Este cronograma difiere de anuncios anteriores que ubicaban la adjudicación en el primer trimestre del mismo año.

Por ahora, la entidad no ha publicado el resultado de la precalificación ni una fecha definitiva para adjudicar el contrato. El cumplimiento del calendario dependerá de la evaluación de los tres grupos, la presentación efectiva de ofertas y las observaciones que puedan surgir durante el proceso.

Así será la Línea 2 del Metro de Bogotá

La segunda línea tendrá una extensión de 15,5 kilómetros y conectará la calle 72, en Chapinero, con Fontanar del Río, en Suba. Su trazado atravesará sectores de Barrios Unidos y Engativá.

El sistema contará con 11 estaciones, de las cuales diez serán subterráneas y una elevada. También tendrá un patio taller y una conexión con la Primera Línea y la red de TransMilenio en el sector de la calle 72.

La operación comenzaría con 25 trenes eléctricos y automatizados, sin conductor. La capacidad máxima proyectada se acerca a 49.000 pasajeros por hora y sentido, mientras la demanda estimada supera los 450.000 viajes diarios para 2042.

El proyecto busca atender principalmente a los habitantes de Suba y Engativá. El Distrito calcula que el corredor beneficiará a una población de más de 2,5 millones de personas residentes en el noroccidente de Bogotá.

El Banco Mundial calcula en US$8.621 millones el costo total de la operación completa, cifra que incluye obras, financiación, material rodante y otros componentes. El contrato principal de la concesión comprende los diseños detallados, la construcción del túnel y las estaciones, los sistemas ferroviarios, los trenes, la operación y el mantenimiento.

La financiación permanece respaldada

El proyecto cuenta con un convenio de cofinanciación entre la Nación y el Distrito y con créditos previstos de organismos multilaterales. En este esquema participan el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, CAF y el Banco Mundial.

Los documentos de estructuración contemplan aportes públicos distribuidos mediante vigencias futuras durante 24 años. El modelo también espera movilizar alrededor de US$700 millones de capital privado a través del futuro concesionario.

El nuevo proceso tendrá que demostrar si los cambios contractuales fueron suficientes para conseguir ofertas en firme. La aparición de tres grupos evita por ahora el escenario de una convocatoria sin interesados, pero la prueba decisiva llegará cuando los precalificados deban comprometer recursos y presentar sus propuestas económicas.

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