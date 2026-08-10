Fiscalía imputa homicidio agravado al padrastro de un bebé de 22 meses

Este hombre fue capturado por uniformados de la Sijín de la Policía Nacional el 9 de agosto, en el centro de Anolaima (Cundinamarca). Foto: Policía de Cundinamarca

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos de homicidio agravado a Juan Moreno Pinzón, un hombre de 26 años y principal sospechoso de causar la muerte de su hijastro, un bebé de un año y ocho meses.

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Los hechos se presentaron el pasado jueves 6 de agosto, cuando el menor fue llevado por su madre y su abuela al centro de salud del municipio de Anolaima (Cundinamarca).

Allí, debido a la gravedad de su condición, tuvo que ser remitido al Hospital San Rafael de Facatativá. Pero tras ser atendido por un equipo multidisciplinario, el bebé fue llevado al Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) en Bogotá, donde lamentablemente falleció en la madrugada del sábado.

Desde el ente acusador señalaron que, de acuerdo con el material probatorio recopilado, el bebé quedó bajo el cuidado del procesado, quien lo habría agredido físicamente en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

A esta evidencia se suma también el dictamen médico que, según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, “evidenció trauma craneoencefálico severo y traumatismos contundentes en todo su cuerpo, con una alta probabilidad de tratarse de un presunto caso de abuso sexual y violencia física”, detalló Rey.

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Durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, Juan Moreno Pinzón se declaró inocente. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento preventivo en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

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