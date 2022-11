“La Fiscalía no se ha comunicado conmigo”: mujer agredida por Juan Fernando Barona

. Foto: El Espectador

“Quiero agradecer a todas las personas que han mostrado solidaridad con mi caso y han resaltado lo que es poner en evidencia y atender diligentemente la violencia en contra de las mujeres. Yo hice la denuncia de estos hechos de violencia ante Fiscalía y Comisaría de Familia. Días después de la agresión me puse en contacto con las abogadas de la Red Jurídica Feminista para una asesoría, y son ellas quienes me representan judicialmente”, compartió a través de un audio la mujer agredida el pasado 15 de octubre por el periodista Juan Fernando Barona.

De acuerdo con la víctima, la semana pasada se llevó a cabo la audiencia en una comisaría de familia y allí, tras revisar las pruebas aportadas, se decidió que la mujer va a tener medidas de protección, y se le ordenó a Juan Fernando abstenerse de cualquier acto de violencia y estar alejado.

“Por ahora desde Fiscalía no se han comunicado conmigo hasta el momento. Asimismo, debido a las secuelas a nivel emocional que me ha dejado todo esto, me encuentro con acompañamiento psicológico”, señaló la mujer.

Adicionalmente, recalcó que es muy frustrante cuando Juan Fernando salió a mostrar fotos de heridas diciendo que ella lo agredió, “cuando claramente me estaba defendiendo de todo el ataque, sumado a que diga que es un tema de su intimidad cuando la violencia intrafamiliar debe discutirse y combatirse en el ámbito público”, agregó.

“El llamado que yo hago es a las instituciones, sobre todo a la Fiscalía y al juzgado donde llegue mi caso, que se cuente con una justicia pronta y eficaz. Asimismo, quiero hacer un llamado a todas las mujeres, que entre todas nos acompañemos, nos creamos entre nosotras”.

La mujer agradeció a Noticias UNO por despedir a Juan Fernando, “es un mensaje muy claro de no tolerancia contra la violencia en contra de las mujeres”.

Este es el audio completo:

Dejamos la única pronunciación que hará la víctima, todas las comunicaciones por ahora van a realizarse a través de sus representantes.



La violencia contra las mujeres es un asunto público que requiere intervención del Estado y garantías para proteger los derechos de la víctima. pic.twitter.com/JF4cAKgyN5 — Jacarandas #LíneaJacarandas (@SomosJacarandas) November 9, 2022

De acuerdo con la Red Jurídica Feminista, quienes están a cargo de la defensa de la víctima, se hizo pública la denuncia en “busca de justicia, reparación y garantía de no repetición. Paralelo a las vías formales de acceso a la justicia, la víctima decidió acudir a la denuncia pública (herramienta legítima y amparada constitucionalmente) con acompañamiento de Jacarandas tras reconocer el panorama de impunidad generalizada en los casos de violencia de género”.

La red de abogadas también señala que con esta denuncia “se pretende generar una advertencia sobre las conductas que ejerce Barona, buscar una sanción social y hacer un llamado a no normalizar ni tolerar las violencias hacia las mujeres. La violencia en el marco de una relación de pareja muchas veces es invisibilizada por las autoridades judiciales en Colombia”.

Señalaron que por el momento la víctima no va a dar más declaraciones. Por otra parte, le exigen a las autoridades judiciales el inicio de una investigación en la que se recolecten todas las pruebas pertinentes para garantizar un fallo justo con enfoque de género.

“No vamos a exponer a la víctima a entrevistas ni cuestionamientos sobre los hechos porque consideramos que eso atenta contra su vida y salud mental. Hacemos un llamado a la empatía y la solidaridad. Todas las comunicaciones por el momento van a realizarse a través de sus representantes. La violencia contra las mujeres es un asunto público que requiere intervención del Estado y garantías para proteger los derechos de la víctima”, concluye la Red.

