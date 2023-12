Fiscalía pide cárcel para exmilitar que atacó y amenazó a sus vecinos en Facatativá

La Fiscalía pidió cárcel para Jhon Leo Rocha, el exmilitar señalado por vecinos del conjunto Heliconias de Facatativá de agredir a vecinos y trabajadores del conjunto. Foto: Archivo particular

Jhon Leo Rocha, el exmilitar que por meses atemorizó a sus vecinos, en un conjunto de Facatativá, al fin compareció ante la justicia. Su conducta violenta y agresiva, que llevó a que por poco lleva a que su historia terminara en un caso de “justicia por mano propia”, lo tiene enfrentando un proceso penal, que comenzó formalmente en la mañana de este martes con la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas que dan cuenta de la reiterada conducta del imputado. Se mostraron, por ejemplo, audios que Rocha envió a sus vecinos días después de la asonada, a través de la cual los vecinos lo expulsaron del conjunto, en los que pone de manifiesto su intención de atentar contra sus vidas.

Una de las pruebas es un video en donde Rocha amenaza a una señora de la tercera edad, en una de las zonas sociales del conjunto. Allí se ve cómo el hombre incita a la mujer y a su familia a que salgan de la casa usando toda clase de insultos, mientras asegura que él “se muere en su ley, por hacer respetar a su familia y sus propiedades”.

En otro de los audios que presentó el ente acusador, el hombre amenaza de muerte a un vecino que participó en la marcha en su contra: “le voy a decir una cosa, señor. Ya tengo todos los datos habidos y por haber de usted y de su familia, y todo el terror que mi familia sintió, lo va a sentir usted y su familia. Se lo voy a decir de frente: el hecho que yo no esté en el conjunto, no quiere decir que yo sea un cobarde, yo soy rencoroso y vengativo. Se lo voy a poner así: voy a ir solo, voy a ir sin mi familia, porque ahora sí voy a actuar. Va a llegar muchedumbre y sé que me van a matar, y sé que me van a linchar, pero me llevo a seis o siete, lo que alcance la munición y lo que alcance el proveedor”.

En poder de la Fiscalía recaen más grabaciones que dan cuenta del peligro que este sujeto supone para su vecindario. Frente a la contundencia de las pruebas y el nivel de riesgo que corren las personas que el sujeto menciona, para la Fiscalía la medida de privación de la libertad es idónea, puesto que, en libertad, “puede atentar contra las víctimas”.

“Lo más importante es evitar que se materialice el alto grado de peligro que representa el señor John Leo Rocha para la sociedad. Hay 56 denuncias en su contra, amenazas de cómo responde él a sus víctimas. Además, el hecho de que este señor esté en libertad generaría un pánico en la comunidad de Facatativá, más puntualmente, en el conjunto Las Heliconias”, señaló la delegada de la Fiscalía durante la audiencia.

Ante lo señalamientos y el acervo probatorio, la defensa del acusado solicitó al juzgado rechazar la solicitud de enviar a la cárcel a Rocha, debido a que, según argumentaron, los audios y videos presentados como pruebas, habrían sido editados, hecho que desencadenó una supuesta mala interpretación.

A los vecinos se les agotó la paciencia

La conducta violenta de Jhon Leo Rocha, exmilitar residente en el conjunto Heliconias, en Facatativá, salió a la luz el pasado 21 de noviembre a raíz de una protesta organizada por vecinos del sujeto, residentes en el mismo lugar, a causa de los reiterados ataques que este le propinaba tanto a trabajadores del conjunto como a residentes, sin razones aparentes.

Esa noche, la jornada de protesta empezó pacíficamente. Decenas de vecinos salieron a las calles aledañas al conjunto con la intención de bloquear la movilidad y llamar la atención de las autoridades, sobre el dolor de cabeza que se les volvió convivir con el señalado agresor.

La situación escaló cuando varias personas decidieron recurrir a las vías de hecho y la emprendieran con piedras y palos contra los carros del agresivo vecino, que estaban parqueados en la zona común del conjunto. La situación llegó a su punto más complejo cuando varias personas amenazaron con ingresar al apartamento del sujeto, para echarlo con sus propias manos.

Finalmente, al conjunto tuvo que llegar una tanqueta de la policía para sacar al sujeto escoltado, ante la inminente amenaza de linchamiento. Días después, vecinos del conjunto denunciaron que el sujeto había reaparecido para amenazarlos de muerte. Por medio de audios enviados a los teléfonos de los vecinos, el exmilitar les aseguraba que tenía armamento de sobra para atentar contra los que participaron en los ataques hacia sus propiedades. La situación llegó al punto de que los vecinos se ofrecieron para hacer una colecta y comprar el apartamento donde vive el problemático sujeto, con tal de que se vaya.

