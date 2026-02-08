Fisicoculturista falleció mientras entrenaba en reconocido gimnasio de Suba

Juan Sebastián Anzola Quintero Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Amigos y familiares de Juan Sebastián Anzola Quintero siguen consternados ante la noticia súbita de su muerte. El caso ocurrió el pasado 5 de febrero, cuando se encontraba entrenando en un gimnasio de la cadena Smart Fit, en el centro comercial Plaza Imperial.

Lea más: Encuentran a menor de 3 años sola en una vivienda de Usaquén: su llanto alertó a vecinos

De acuerdo con testigos, Anzola estaba realizando un ejercicio de pesas cuando se desplomó. Desde la empresa informaron que su equipo de brigadistas certificados actuó de forma inmediata, aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar utilizando un desfibrilador externo automático (DEA).

“Mientras se prestaban los servicios de primeros auxilios, activamos nuestro protocolo de emergencia, donde el área protegida de la sede acudió al llamado. Lamentablemente, la persona falleció antes del traslado. Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Anzola y brindamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos”, concluyó Smart Fit Colombia, a través de un comunicado.

Para Andrés Montoya, testigo del caso, si bien auxiliaron a su amigo por un término de 25 minutos, no se habría permitido el traslado a una clínica cercana para brindarle atención médica oportuna. “El mismo policía dijo que, por la situación, se podía mover el cuerpo e intentar llevarlo al Hospital de Suba que queda a una cuadra y media. Smart Fit no dejó”, manifestó.

Le puede interesar: Usuarios de Suba, Chapinero y Usaquén tendrán cambios en la factura de Acueducto

Sobre las causas de la muerte de este deportista aficionado y tatuador, desde la empresa indicaron que se debió a un paro cardiorrespiratorio.

Este domingo, en horas de la mañana, fueron las exequias de Juan Sebastián Anzola en el cementerio Jardines del Recuerdo, al norte de Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.