Fleteo en el barrio Venecia terminó en balacera y con un ladrón capturado

El pasado viernes 8 de agosto sobre las 3:40 de la tarde, ocurrió un robo en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito. Según la Policía de Bogotá, dos ladrones abordo de una motocicleta, robaron un bolso a un ciudadano que minutos antes había retirado la suma de diez millones de pesos.

Tras la alerta del hecho delictivo, un uniformado inició una persecución sobre la Avenida Boyacá donde ocurrió un intercambio de disparos, pero con la terminación de uno de los dos delincuentes.

El hombre lesionado fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial para recibir atención médica. En su poder se encontraron un arma de fuego tipo revolver con seis cartuchos, un bolso tipo morral con $10 millones en efectivo y la motocicleta utilizada para huir.

Según datos de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido del año 25 personas han sido dejadas bajo disposición de la Fiscalía por el delito de porte y tráfico de armas de fuego. Asimismo, han incautado 916 armas de fuego ilegales, lo que representa un incremento del 25 % respecto al año anterior.

