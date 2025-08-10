Encuentran cadáver de menor desaparecido en Santa Fe: tenía signos de tortura

El caso ya está en manos de la Fiscalía y la Policía Judicial. Foto: Óscar Pérez

Hay conmoción en Bogotá por el hallazgo sin vida de un menor de 16 años identificado como Harold Arcoca García. El joven estaba desaparecido desde el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho estaría enmarcado como una retaliación entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes, “que habrían instrumentalizado a este menor”, señaló el teniente coronel, Luis Carlos Torres, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana No. 4.

El lamentable hallazgo se habría dado cuando familiares y amigos de la víctima realizaban una marcha el 9 de agosto, cuando en zona rural de los rededores del acueducto de San Dionisio, fue visto el cadáver aparentemente con signos de tortura.

La mamá de Harold Arcoca, Carolina García, relató a Q’Hubo como el día de la desaparición su hijo llegó a almorzar luego de asistir al colegio, se cambió con ropa deportiva y salió a su entrenamiento de fútbol. Sin embargo, un amigo supuestamente lo engañó para desviarlo del camino y es entonces cuando aparecen cinco personas más. Así lo evidencia una grabación que es pieza clave en el proceso penal y de los cuales dos hombres ya han sido capturados.

“En el material de video que nosotros pudimos recolectar, vimos cómo los cinco sujetos hablan con ellos unos momentos y uno de ellos saca un arma de fuego, como que amenaza a mi hijo, le pone la mano en el hombro y le empieza a hacer señas de que se vaya con ellos a un lugar que hasta el día de hoy es desconocido”, señaló García al citado medio.

Para ella, la hipótesis del crimen estaría relacionado con una venganza. “El domingo hubo un asesinato en el barrio y mi hijo, dicen, llegó al colegio y comentó: ‘Yo sé quién lo mató’. Supongo que alguien lo escuchó y al otro día sucedió lo que se conoce en el video”, relató a Noticias RCN.

El caso ya está en manos de la Fiscalía y la Policía Judicial, para recolectar testimonios y videos de cámaras de seguridad que permitan esclarecer el móvil del homicidio y los autores del mismo.

Alcalde @CarlosFGalan el joven Harold Aroca García, fue secuestrado por hombres armados en el barrio Los Laches(Bogotá), hace 5 días. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Harold es hijo de una defensora de derechos humanos. pic.twitter.com/QHdQEdbaWO — Jose Cuesta Novoa (@jcuestanovoa) August 9, 2025

