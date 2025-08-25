A subasta más de 200 tesoros históricos: mapas, diarios, fotos de Gabo y más

Más de 200 piezas serán expuestas en una galería con entrada libre Foto: Bogotá Auctions

Este jueves 28 de agosto a las siete de la noche, Bogotá Auctions, la primera casa de subastas del país, llevará a cabo una subasta de piezas antiguas de gran valor histórico y cultural.

Más de 200 lotes entre libros, mapas, fotos, manuscritos, documentos y grabados antiguos de gran relevancia, serán exhibidos de manera gratuita horas antes de la subasta entre las once de la mañana y las seis de la tarde. “Como siempre, la variedad de las piezas y el abanico de oportunidades permitirán a un público amplio de amantes del patrimonio cultural, histórico y literario aproximarse a piezas excepcionales y participar en la subasta”, instó Timothée de Saint Albin, experto director del Departamento de Libros de Bogotá Auctions.

Dentro de las piezas excepcionales se encuentran una fotografía a color de Gabriel García Márquez saludando, del Premio Nobel con Alfredo Vásquez Carrizosa, una tercera foto con Fluira Mendoza, Consuelo Mendoza, Plino Apuleyo Mendoza y Jorge Semprum. Una fotografía de Gabo en Moscú y una quinta foto con Belisario Betancur. Asimismo, una colección de primeras ediciones y traducciones de su obra.

Por otro lado, está el diario personal de Jorge Gaitán Durán con poemas, reflexiones y nombres como Cortázar, Alejandra Pizarnik y Octavio Paz. Un ejemplar del periódico El Neogranadino que perteneció a Manuel Ancízar, una rareza absoluta. Una selección de grabados y mapas antiguos de Cartagena y Bogotá. Manuscritos coloniales e impresos efímeros del siglo XIX que dan cuenta de la vida cotidiana de la época. Fotografías de Hernán Díaz y de los orígenes de la Televisión en Colombia.

Por si fuera poco habrá también documentos de altísima rareza como el Primer Reglamento de Tejo o el documento en el que el Virrey Juan Sámano recupera el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, robado por un francés durante las batallas de la Independencia. El testimonio excepcional del pensamiento natural y espiritual del Siglo de Oro español encuadernado en pergamino y una de las colecciones más completa de Constituciones Latinoamericanas del siglo XIX incluyendo la escasísima Constitución Mexicana de 1824.

En fin, son centenares de libros raros, grabados, manuscritos, mapas, revistas, fotos, y objetos que resisten al tiempo como verdaderas joyas, como tesoros históricos, científicos, religiosos, estéticos y culturales.

Si usted no puede asistir, puede participar de la subasta en https://www.bogotaauctions.com/es. El Catálogo completo de las piezas está disponible en https://issuu.com/bogotaauctions/docs/bogot_auctions_libros_documentos_y_grabados_ant o en https://www.bogotaauctions.com/es/subasta/libros-documentos-y-grabados-antiguos_2580-001.

