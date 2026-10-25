¿Qué ocurrió con el terreno del Hospital de Engativá?

La decisión busca evitar que el terreno continúe siendo objeto de operaciones jurídicas mientras las autoridades esclarecen las presuntas irregularidades que afectan su titularidad.

La Secretaría Jurídica Distrital informó que un juez penal con función de control de garantías ordenó la suspensión del poder dispositivo sobre un predio destinado a la construcción del futuro Hospital de Engativá, una medida cautelar que impide, por ahora, su venta, transferencia o constitución de gravámenes.

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Frenan presunta apropiación de predio de COP 70.000 millones para Hospital de Engativá

De acuerdo con el Distrito, el predio habría sido objeto de maniobras fraudulentas mediante las cuales una persona intentó apropiarse del bien público.

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Tras esta situación, sus herederos habrían buscado adelantar sucesivas operaciones de compraventa sobre el inmueble, lo que encendió las alertas de la administración distrital.

Ante ese escenario, las entidades responsables de la defensa jurídica de Bogotá acudieron a las autoridades para solicitar medidas que impidieran nuevas transacciones.

La suspensión decretada por el juez no resuelve definitivamente la controversia sobre el predio, pero sí restringe cualquier operación que permita venderlo, transferirlo o gravarlo mientras avanza el proceso.

Las entidades que participaron en la defensa del predio

La estrategia jurídica fue adelantada de manera conjunta por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Secretaría Distrital de Salud, la Subred Norte y la Secretaría Jurídica Distrital.

Esta última entidad asumió el poder preferente para representar jurídicamente a la Subred Norte y coordinar las actuaciones encaminadas a proteger el terreno.

Según la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, la decisión judicial constituye un avance en la defensa del patrimonio público y busca preservar la destinación del inmueble para el proyecto hospitalario.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Aunque el terreno cuenta ahora con una medida de protección, el Distrito anunció que continuará las actuaciones legales para resolver de fondo las presuntas irregularidades.

La estrategia tendrá dos objetivos principales: conseguir la cancelación definitiva del registro que considera presuntamente fraudulento y buscar que se investigue penalmente a quienes habrían participado en el intento de apropiación.

La Secretaría Jurídica Distrital señaló que seguirá impulsando las acciones correspondientes para proteger el inmueble y garantizar que conserve su destinación al proyecto del Hospital de Engativá.

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