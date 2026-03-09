Publicidad

Bogotá

Más de 2.200 vacantes en Bogotá con sueldos de hasta 9 salarios mínimos, ¿cómo aplicar?

Las ofertas se distribuirán en la página del servicio público y en ferias de empleo presenciales. Le contamos cómo puede aplicar.

Redacción Bogotá
09 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
Foto: Cortesía
La Alcaldía de Bogotá anunció una nueva jornada de oportunidades laborales que ofrece más de 2.200 vacantes en distintos sectores, con salarios que pueden llegar hasta 9 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo del perfil y la experiencia del candidato.

La iniciativa es liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, que busca conectar a empresas con ciudadanos que están en búsqueda de empleo o desean mejorar sus condiciones laborales.

Le puede interesar: La tierra se abrió en Suba: socavón gigante casi se traga un carro en sector de La Gaitana.

¿Qué vacantes hay disponibles?

De acuerdo con el Distrito, para la semana del 9 al 14 de marzo se habilitaron 1.326 vacantes a través del Servicio Público de Empleo y 895 adicionales mediante ferias laborales presenciales y virtuales, para un total de 2.221 oportunidades laborales.

Las vacantes están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación, incluyendo:

  • Bachilleres
  • Técnicos
  • Tecnólogos
  • Profesionales
  • Especialistas

Entre los cargos disponibles se encuentran:

  • Auxiliares contables
  • Maestros de obra
  • Asesores comerciales
  • Analistas de nómina y contabilidad
  • Coordinadores de impuestos y cartera
  • Ingenieros de ventas
  • Enfermeros profesionales
  • Médicos especialistas en pediatría
  • Auxiliares de cocina y servicios generales
  • Docentes de música y artes
  • Auxiliares de sistemas
  • Montacarguistas y técnicos industriales

Esto permite que personas en diferentes etapas de su vida laboral encuentren oportunidades acordes a su perfil.

Unidad Móvil de Empleo llega a Suba

Para facilitar el acceso a estas oportunidades, la Unidad Móvil de Empleo estará atendiendo entre el 9 y el 14 de marzo en el centro comercial Plaza Imperial, ubicado en la localidad de Suba.

La atención será:

  • Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
  • Sábado: 8:00 a. m. a 12:00 m.
En este punto las personas podrán recibir orientación laboral, registrar su hoja de vida y conocer las vacantes disponibles.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Las personas interesadas en acceder a estas oportunidades pueden seguir estos pasos:Registrar o actualizar la hoja de vidaIngresar al Servicio Público de Empleo o acercarse a los puntos habilitados para actualizar la información laboral.Consultar las vacantes disponiblesRevisar las ofertas activas según perfil, experiencia y nivel de formación.Postularse a las ofertas Seleccionar las vacantes que coincidan con el perfil profesional y enviar la hoja de vida.Asistir a ferias de empleoDurante la semana se realizarán cinco ferias laborales en modalidad presencial y virtual, donde se podrá aplicar directamente a nuevas oportunidades.Continúe leyendo: Bogotá se consolida como el bastión de la izquierda: así quedó la bancada en la Cámara.Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
