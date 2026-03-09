Más de 2.200 vacantes en Bogotá con sueldos de hasta 9 salarios mínimos, ¿cómo aplicar?

Las ofertas alcanzan hasta los nueve salarios mínimos. Foto: Cortesía

La Alcaldía de Bogotá anunció una nueva jornada de oportunidades laborales que ofrece más de 2.200 vacantes en distintos sectores, con salarios que pueden llegar hasta 9 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo del perfil y la experiencia del candidato.

La iniciativa es liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, que busca conectar a empresas con ciudadanos que están en búsqueda de empleo o desean mejorar sus condiciones laborales.

¿Qué vacantes hay disponibles?

De acuerdo con el Distrito, para la semana del 9 al 14 de marzo se habilitaron 1.326 vacantes a través del Servicio Público de Empleo y 895 adicionales mediante ferias laborales presenciales y virtuales, para un total de 2.221 oportunidades laborales.

Las vacantes están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación, incluyendo:

Bachilleres

Técnicos

Tecnólogos

Profesionales

Especialistas

Entre los cargos disponibles se encuentran:

Auxiliares contables

Maestros de obra

Asesores comerciales

Analistas de nómina y contabilidad

Coordinadores de impuestos y cartera

Ingenieros de ventas

Enfermeros profesionales

Médicos especialistas en pediatría

Auxiliares de cocina y servicios generales

Docentes de música y artes

Auxiliares de sistemas

Montacarguistas y técnicos industriales

Esto permite que personas en diferentes etapas de su vida laboral encuentren oportunidades acordes a su perfil.

Unidad Móvil de Empleo llega a Suba

Para facilitar el acceso a estas oportunidades, la Unidad Móvil de Empleo estará atendiendo entre el 9 y el 14 de marzo en el centro comercial Plaza Imperial, ubicado en la localidad de Suba.

La atención será:

Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Sábado: 8:00 a. m. a 12:00 m.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

En este punto las personas podrán recibir orientación laboral, registrar su hoja de vida y conocer las vacantes disponibles.

Las personas interesadas en acceder a estas oportunidades pueden seguir estos pasos:

Ingresar al Servicio Público de Empleo o acercarse a los puntos habilitados para actualizar la información laboral.

Revisar las ofertas activas según perfil, experiencia y nivel de formación.

Seleccionar las vacantes que coincidan con el perfil profesional y enviar la hoja de vida.

Durante la semana se realizarán ferias laborales en modalidad presencial y virtual, donde se podrá aplicar directamente a nuevas oportunidades.