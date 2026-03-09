Más de 2.200 vacantes en Bogotá con sueldos de hasta 9 salarios mínimos, ¿cómo aplicar?

Escucha este artículo
La Alcaldía de Bogotá anunció una nueva jornada de oportunidades laborales que ofrece más de 2.200 vacantes en distintos sectores, con salarios que pueden llegar hasta 9 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo del perfil y la experiencia del candidato.
La iniciativa es liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, que busca conectar a empresas con ciudadanos que están en búsqueda de empleo o desean mejorar sus condiciones laborales.
¿Qué vacantes hay disponibles?
De acuerdo con el Distrito, para la semana del 9 al 14 de marzo se habilitaron 1.326 vacantes a través del Servicio Público de Empleo y 895 adicionales mediante ferias laborales presenciales y virtuales, para un total de 2.221 oportunidades laborales.
Las vacantes están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación, incluyendo:
- Bachilleres
- Técnicos
- Tecnólogos
- Profesionales
- Especialistas
Entre los cargos disponibles se encuentran:
- Auxiliares contables
- Maestros de obra
- Asesores comerciales
- Analistas de nómina y contabilidad
- Coordinadores de impuestos y cartera
- Ingenieros de ventas
- Enfermeros profesionales
- Médicos especialistas en pediatría
- Auxiliares de cocina y servicios generales
- Docentes de música y artes
- Auxiliares de sistemas
- Montacarguistas y técnicos industriales
Esto permite que personas en diferentes etapas de su vida laboral encuentren oportunidades acordes a su perfil.
Unidad Móvil de Empleo llega a Suba
Para facilitar el acceso a estas oportunidades, la Unidad Móvil de Empleo estará atendiendo entre el 9 y el 14 de marzo en el centro comercial Plaza Imperial, ubicado en la localidad de Suba.
La atención será:
- Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Sábado: 8:00 a. m. a 12:00 m.