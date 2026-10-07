Fuertes lluvias inundaron urgencias y la UCI del Hospital La Samaritana en Bogotá

Videos difundidos durante la emergencia muestran el ingreso y acumulación de agua en diferentes espacios del hospital. Según la información conocida, el agua llegó a la UCI, ubicada…

Las fuertes lluvias que se registraron en Bogotá durante la tarde de este martes 6 de octubre provocaron inundaciones en varias áreas del Hospital Universitario La Samaritana, en el centro de la ciudad. Entre las zonas afectadas estuvieron urgencias y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), además de un ascensor y parte de la infraestructura del centro asistencial.

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Videos difundidos durante la emergencia muestran el ingreso y acumulación de agua en diferentes espacios del hospital. Según la información conocida, el agua llegó a la UCI, ubicada en el quinto piso, mientras que en urgencias, en el sótano, se registraron filtraciones provenientes de los niveles superiores.

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La emergencia también dejó afectaciones en la infraestructura. Parte del techo del auditorio se desplomó y uno de los ascensores quedó inundado, lo que ocasionó fallas en su funcionamiento.

La Gobernación de Cundinamarca informó que las afectaciones estuvieron relacionadas con las fuertes lluvias y señaló que la situación fue controlada. Desde el hospital, su gerente, Jorge López, indicó que la emergencia se encontraba completamente solucionada y que no se reportaron heridos ni daños mayores.

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Horas después, los servicios fueron restablecidos y el hospital continuó con la atención de pacientes con normalidad, de acuerdo con el reporte entregado por la institución.

Aliste el paraguas: segunda temporada de lluvias en Bogotá

La emergencia en La Samaritana ocurrió en un contexto de mayor presencia de lluvias en el país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que Colombia atraviesa la segunda temporada de más lluvias del año, que comenzó a finales de septiembre y tendrá sus mayores probabilidades de precipitación durante octubre y noviembre.

Aunque las predicciones climáticas apuntan a acumulados de lluvia inferiores a los habituales para esta época en buena parte del país, esto no significa que no puedan presentarse episodios de lluvias intensas. El Ideam explicó que la interacción de distintos sistemas atmosféricos puede generar eventos puntuales de precipitaciones fuertes, tormentas eléctricas y otros fenómenos.

Bogotá ya ha registrado episodios de alta actividad eléctrica durante estos días. Según el Ideam, durante la tarde del lunes 5 de octubre se registraron 258 descargas eléctricas dentro del Distrito Capital entre el mediodía y las 6:00 de la tarde. De estas, 221 ocurrieron en la zona urbana y los cerros de la ciudad.

La entidad también advirtió que durante esta temporada aumenta la posibilidad de eventos como lluvias intensas, inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa, descargas eléctricas y vendavales, dependiendo de las condiciones de cada territorio.

En ese escenario, el Ideam señaló que la consolidación del fenómeno de El Niño no implica que dejen de presentarse lluvias. La variabilidad climática puede modificar el comportamiento habitual de las precipitaciones, por lo que pueden registrarse episodios de lluvia fuerte incluso cuando los acumulados previstos para el periodo estén por debajo de los promedios históricos.

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