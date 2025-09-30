Logo El Espectador
Fuga de gas cloro en Mosquera dejó 37 personas afectadas y más de 400 evacuadas

Tres personas permanecen en una Unidad de Cuidados Intensivos. La emergencia fue controlada oportunamente.

Redacción Bogotá
30 de septiembre de 2025 - 11:13 p. m.
Una fuga de gas cloro registrada en el sector de Montana, en el municipio de Mosquera, provocó una intoxicación masiva que afectó a al menos 37 personas y obligó a evacuar a más de 400 habitantes de la zona.

Según información confirmada por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, 22 personas fueron atendidas de manera inmediata en el Hospital María Auxiliadora de Mosquera, de las cuales seis ya han sido dadas de alta. Otros 12 pacientes fueron remitidos al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, en Funza. Además, tres personas permanecen en reanimación y otras tres están siendo tratadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael de Facatativá.

La emergencia, que se reportó pasadas las 8:30 a.m. en la empresa Hidropob, se generó por una fuga en una botella, según confirmó la delegación departamental de bomberos de Cundinamarca.

Las mediciones iniciales registraron 17 ppm (partes por millón) de cloro gaseoso, valor que supera ampliamente el margen de exposición permitido para la salud humana. Para controlar la situación, el procedimiento consistió en sumergir la botella en agua para que el cloro gaseoso se absorbiera y se transformara en ácido clorhídrico (HCI).

Cerca de las 10:30 a.m. las mediciones indicaban que la ppm de gas de cloro en el aire eran nulas Aún no se ha informado públicamente la causa exacta del incidente, pero se mantiene el monitoreo en la zona afectada.

Entre tanto, el hospital María Auxiliadora de Mosquera señaló, a través de un comunicado, que a raíz de la situación presenta sobreocupación hospitalaria, sin embargo, aseguró que continúa prestando sus servicios con normalidad a la comunidad en general. “No obstante, se ruega a toda la ciudadanía estar alerta, especialmente los sectores más próximos al lugar de la emergencia, hasta que las autoridades confirmen la normalidad en la zona afectada”, señaló el centro médico.

Desde la Gobernación de Cundinamarca se indicó que los equipos de salud y gestión del riesgo continúan trabajando de forma coordinada para asegurar la atención de los afectados y garantizar la seguridad en el área.

