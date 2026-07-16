Regiotram Norte destraba su camino: Distrito y Cundinamarca alcanzan acuerdos clave

Este sistema conectará los municipios de Cajicá, Zipaquirá y Chía con Bogotá y movilizará, en promedio, a 187.000 pasajeros diarios. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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Regiotram Norte, uno de los proyectos de movilidad más importantes para conectar a Bogotá con la Sabana norte, dio un paso decisivo luego de que la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá lograran un acuerdo sobre las condiciones para ejecutar las obras dentro del perímetro urbano de la capital.

El anuncio lo hizo este jueves el gobernador Jorge Emilio Rey durante la conmemoración de los 213 años de la Independencia de Cundinamarca. Según explicó, las diferencias entre ambas administraciones quedaron superadas tras varias mesas técnicas que contaron con la mediación de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y del Banco Mundial, entidad que elaboró un informe con los consensos alcanzados.

¿Qué acordaron?

Uno de los principales acuerdos establece que el Distrito tendrá la última palabra sobre los diseños de las estaciones ubicadas en Bogotá, las intervenciones en espacio público y las obras que se ejecuten en puentes y bajo puentes.

Además, Bogotá asumirá la construcción de varios pasos a desnivel e intersecciones en el sector de Lagos de Torca, infraestructura que, según Rey, permitirá mejorar la operación del sistema y reducir las afectaciones a la movilidad.

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“No se va a hacer nada en este proyecto que no tenga el aval y el permiso del Distrito Capital”, aseguró el gobernador.

Otro de los compromisos consiste en garantizar que el Regiotram Norte se integre física y operacionalmente con el sistema de transporte de Bogotá, permitiendo conexiones con Transmilenio y la primera línea del Metro.

Arranca la licitación

Con los acuerdos ya formalizados, la Gobernación anunció que antes de finalizar julio abrirá el proceso de licitación con la publicación de los prepliegos.

La meta del departamento es adjudicar el contrato en octubre de 2027, para posteriormente iniciar la construcción del corredor férreo que conectará a Bogotá con municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Para atraer inversionistas, Rey anunció además una gira internacional con organismos multilaterales y entidades financieras interesadas en participar en la financiación del proyecto.

Agenda con el nuevo Gobierno

Durante su intervención, el gobernador también confirmó que ya sostuvo un primer encuentro con el presidente electo, Abelardo De la Espriella, con quien acordó instalar una mesa de empalme para priorizar los principales proyectos estratégicos de Cundinamarca.

Entre ellos mencionó el fortalecimiento del transporte masivo, el Regiotram Norte, proyectos de acueducto y alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y estrategias de seguridad regional.

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