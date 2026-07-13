Galán entrega 29 nuevos tramos viales en la zona industrial de Puente Aranda

Las nuevas vías hacen parte del proyecto de valorización que renovará 145 segmentos viales en Puente Aranda y Montevideo. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, entregaron este domingo 29 nuevos segmentos viales en la zona industrial de Puente Aranda, con los que ya completan 50 tramos habilitados como parte del proyecto de valorización que se ejecuta en este sector de la ciudad.

Durante el recorrido, Galán recordó que las obras fueron contratadas en 2021 y debían estar terminadas en 2023. Sin embargo, aseguró que al inicio de su administración el proyecto apenas registraba un avance del 1,94 %.

“El compromiso del Distrito ha sido ejecutar esta obra en el menor tiempo posible, con calidad y recuperando la confianza de la ciudadanía”, afirmó el mandatario.

El proyecto contempla la intervención de 145 segmentos viales, además de obras de espacio público en las zonas industriales de Puente Aranda y Montevideo, distribuidas en cinco grupos de trabajo. Con la entrega de este nuevo frente, los grupos 1 y 4 quedaron completamente finalizados y en funcionamiento.

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Por su parte, el director del IDU anunció que la meta de la entidad es entregar 30 segmentos viales adicionales antes de finalizar 2026, con el propósito de acelerar la ejecución del proyecto.

Las obras correspondientes al grupo 4 beneficiarán a más de 34.500 personas e incluyen la construcción de más de 22.000 metros cuadrados de espacio público, nuevas zonas verdes, jardinería y la siembra de 71 árboles.

Además de la renovación de la malla vial, el proyecto contempla la modernización y ampliación de las redes de acueducto, alcantarillado, servicios públicos y telecomunicaciones, con el objetivo de mejorar la infraestructura del sector y reducir futuras intervenciones sobre las vías.

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