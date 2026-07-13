Capturan a hombre señalado de asesinar a su expareja en un Homecenter de Soacha

La mujer fue atacada mientras trabajaba en un establecimiento del centro comercial Mercurio, en Soacha. El presunto agresor fue capturado por la Policía. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una mujer identificada como Rosa Mayerly Olaya Coronado murió este sábado luego de ser atacada con un arma cortopunzante al interior de un almacén Homecenter, ubicado en el centro comercial Mercurio, en la comuna León XIII de Soacha.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Soacha, el ataque ocurrió hacia las 3:15 de la tarde, cuando la mujer se encontraba en el establecimiento. Tras la agresión, fue trasladada al Hospital Luis Carlos Galán, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Según la información preliminar recopilada por las autoridades, el presunto agresor sería Óscar Goovanni Marulanda, expareja sentimental de la víctima, quien habría llegado hasta el lugar y la atacó con un arma cortopunzante.

Una testigo de los hechos, identificada por la Policía como Lizbania Miranda, manifestó que acompañaba a Rosa Mayerly Olaya cuando ocurrió la agresión.

Tras el ataque, uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha lograron capturar en flagrancia al señalado agresor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de feminicidio.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan los actos urgentes y la recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Lea más: Clínica donde murió Adriana Manotas ya había sido sancionada y seguía operando

El caso generó rechazo por parte de las autoridades. A través de su cuenta de X, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, lamentó el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado y confirmó que el presunto responsable ya había sido capturado.

“No toleraremos ningún tipo de violencia contra nuestras mujeres ni permitiremos que quede en la impunidad. Todo el peso de la ley para el agresor”, escribió el mandatario.

Además, informó que solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social brindar acompañamiento integral a la familia de la víctima y apoyar a las autoridades para agilizar el proceso de judicialización.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y determinar si el caso será judicializado como feminicidio.

Lea más: Vigilante de TransMilenio fue apuñalado por impedir el ingreso de colados en Suba

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.