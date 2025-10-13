Rechazan atentado contra dos activistas venezolanos en Bogotá: esto se sabe

Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De acuerdo con las primeras versiones, Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez, ciudadanos venezolanos y activistas opositores, fueron víctimas de un ataque sicarial en el norte de Bogotá. El hecho generó el rechazo de varias personalidades de la política colombiana y venezolana.

“Desde Voluntad Popular condenamos el atentado de este lunes en Bogotá, Colombia, contra los defensores de derechos humanos Yendri Velásquez y Luis Peche que, tal como lo afirma la relatora de la ONU Gina Romero, se trata de un crimen de represión transnacional”, señaló el partido político venezolano Voluntad Popular.

Lea también: Así reaccionó el presidente Petro al cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes

La Defensoría del Pueblo destacó que Yendri Velásquez, una de las víctimas, es defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia. “Al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha acudido a la Defensoría en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”, señaló la entidad que lidera Iris Marín.

Rechazamos el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia.



Yendri, al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 13, 2025

En el mismo pronunciamiento, publicado en X, la Defensoría aseguró que las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos. “Instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas”, se lee en la comunicación.

No se pierda: El Centro Democrático entra en recta final para decantar sus candidaturas de 2026

Congresistas de oposición en Colombia también reaccionaron a la noticia. “Hoy en Bogotá dos importantes defensores de DDHH y opositores a la tiranía de Maduro sufrieron un atentado en Bogotá Luis Peche y Yendri Velázquez. Están vivos gracias a Dios y a los médicos que actuaron oportunamente. Exigimos que se investigue y se dé con los responsables”, dijo la senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial del Centro Democrático.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro también habló y aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) fortalecerá la seguridad de estos y otros activistas. “Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas es bien recibida, como se ha demostrado en estos años. Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará”, aseguró el mandatario.

Hasta el momento se conoce que ambos ciudadanos venezolanos habrían sido trasladados a la Clínica Reina Sofía.

Noticia en desarrollo…

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.