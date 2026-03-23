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No caiga: estafadores estarían suplantando pagos del agua en Bogotá con páginas falsas

Un mensaje por WhatsApp puede parecer inofensivo, pero basta un clic para caer en una estafa que vacía su cuenta. Así están suplantando pagos del acueducto en Bogotá.

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Redacción Bogotá
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23 de marzo de 2026 - 11:37 p. m.
la factura del acueducto no se paga desde cualquier enlace, y menos desde links enviados por WhatsApp.
la factura del acueducto no se paga desde cualquier enlace, y menos desde links enviados por WhatsApp.
Foto: Archivo Particular
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Un mensaje por WhatsApp, un enlace “urgente” para pagar la factura o una página que parece oficial. Así están operando algunas estafas que buscan engañar a usuarios del servicio de agua en Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) encendió la alerta tras detectar la circulación de anuncios y plataformas falsas que suplantan su sistema de pagos. El objetivo: robar datos personales o dinero de los usuarios.

Por eso, la recomendación es clara: no pagar facturas desde enlaces desconocidos ni enviados por terceros, especialmente si llegan por redes sociales o aplicaciones de mensajería.

“La forma más segura de pagar es a través de los canales oficiales”, reiteró la entidad.

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El error más común: confiar en cualquier link

El error más común es confiar en cualquier link. Muchas de estas estafas funcionan porque imitan casi a la perfección los sitios oficiales: cambian pequeños detalles en la dirección web o envían mensajes con apariencia institucional para generar confianza.

Pero hay una regla básica que puede evitar el fraude:

la factura del acueducto no se paga desde cualquier enlace, y menos desde links enviados por WhatsApp. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) insiste en que el único portal oficial es:

www.acueducto.com.co

Desde allí, los usuarios pueden ingresar a la Oficina Virtual y pagar en el botón “Paga aquí”, sin intermediarios y de forma segura.

También existen otros canales confiables, como la aplicación oficial de la EAAB, las plataformas digitales de los bancos y billeteras móviles como Nequi, Daviplata o Tpaga.

La clave es simple: si el enlace no es oficial, desconfíe.

¿Y si prefiere pagar presencial?

Para quienes no usan canales digitales, también hay alternativas:

  • Cajeros Servibanca, Redeban o ATH
  • Bancos autorizados como Davivienda, Banco de Bogotá y AV Villas
  • Oficinas del Banco Popular, Itaú o Sudameris
  • Puntos de la Red CADE
  • Sede de la EAAB (calle 24 #37-15), donde incluso se puede pagar con tarjeta

Un llamado a la desconfianza

Más allá de los canales, el mensaje de fondo es uno: no confiar a ciegas en cualquier enlace.

Las estafas digitales cada vez son más sofisticadas y suelen jugar con la urgencia —“pague ya o le suspenden el servicio”— para presionar a los usuarios.

Por eso, antes de ingresar datos personales o bancarios, vale la pena hacer una pausa y verificar.

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