No caiga: estafadores estarían suplantando pagos del agua en Bogotá con páginas falsas

la factura del acueducto no se paga desde cualquier enlace, y menos desde links enviados por WhatsApp. Foto: Archivo Particular

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Un mensaje por WhatsApp, un enlace “urgente” para pagar la factura o una página que parece oficial. Así están operando algunas estafas que buscan engañar a usuarios del servicio de agua en Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) encendió la alerta tras detectar la circulación de anuncios y plataformas falsas que suplantan su sistema de pagos. El objetivo: robar datos personales o dinero de los usuarios.

Por eso, la recomendación es clara: no pagar facturas desde enlaces desconocidos ni enviados por terceros, especialmente si llegan por redes sociales o aplicaciones de mensajería.

“La forma más segura de pagar es a través de los canales oficiales”, reiteró la entidad.

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El error más común: confiar en cualquier link

El error más común es confiar en cualquier link. Muchas de estas estafas funcionan porque imitan casi a la perfección los sitios oficiales: cambian pequeños detalles en la dirección web o envían mensajes con apariencia institucional para generar confianza.

Pero hay una regla básica que puede evitar el fraude:

la factura del acueducto no se paga desde cualquier enlace, y menos desde links enviados por WhatsApp. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) insiste en que el único portal oficial es:

www.acueducto.com.co

Desde allí, los usuarios pueden ingresar a la Oficina Virtual y pagar en el botón “Paga aquí”, sin intermediarios y de forma segura.

También existen otros canales confiables, como la aplicación oficial de la EAAB, las plataformas digitales de los bancos y billeteras móviles como Nequi, Daviplata o Tpaga.

La clave es simple: si el enlace no es oficial, desconfíe.

¿Y si prefiere pagar presencial?

Para quienes no usan canales digitales, también hay alternativas:

Cajeros Servibanca, Redeban o ATH

Bancos autorizados como Davivienda, Banco de Bogotá y AV Villas

Oficinas del Banco Popular, Itaú o Sudameris

Puntos de la Red CADE

Sede de la EAAB (calle 24 #37-15), donde incluso se puede pagar con tarjeta

Un llamado a la desconfianza

Más allá de los canales, el mensaje de fondo es uno: no confiar a ciegas en cualquier enlace.

Las estafas digitales cada vez son más sofisticadas y suelen jugar con la urgencia —“pague ya o le suspenden el servicio”— para presionar a los usuarios.

Por eso, antes de ingresar datos personales o bancarios, vale la pena hacer una pausa y verificar.

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