Galán recibió como héroes a los bomberos de Bogotá tras rescatar vidas en Venezuela

El equipo bogotano logró rescatar con vida a un menor de edad y participó en operaciones de búsqueda entre estructuras colapsadas tras los terremotos en Venezuela. Foto: Alcaldía de Bogotá

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Con un mensaje de agradecimiento y reconocimiento, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recibió la madrugada de este lunes a los once integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos que regresaron al país después de participar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que sacudieron a Venezuela. Durante varios días, los rescatistas bogotanos hicieron parte del contingente colombiano que apoyó una de las operaciones humanitarias más complejas registradas en los últimos años.

El mandatario destacó la labor del equipo y aseguró que su trabajo dejó en alto el nombre de Bogotá y de Colombia. Durante el encuentro, agradeció el profesionalismo de los uniformados, quienes participaron en la localización de sobrevivientes, la evaluación de estructuras colapsadas y las tareas de apoyo a las autoridades venezolanas en las zonas más afectadas por la emergencia.

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La hazaña del equipo bogotano

Entre las operaciones que marcaron el despliegue colombiano destacó el rescate con vida de Moisés Calzadilla, un menor de edad que permanecía atrapado bajo los escombros de una edificación colapsada.

De acuerdo con el relato entregado por los propios bomberos, el hallazgo se produjo mientras adelantaban una inspección técnica en una zona devastada. Habitantes del sector alertaron sobre la posible presencia del niño y, tras confirmar señales de vida, el equipo activó los protocolos internacionales de búsqueda y rescate urbano. Después de varias horas de trabajo, lograron extraerlo con vida y entregarlo al personal médico, una operación que los rescatistas describieron como el momento más significativo de toda la misión.

Dastan, otro de los héroes

El grupo desplazado por Bogotá estuvo conformado por 11 bomberos especializados y por Dastan, un pastor belga malinois entrenado para la búsqueda de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

La misión hizo parte del contingente enviado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), integrado por 64 especialistas en búsqueda y rescate urbano provenientes de distintas regiones del país. Durante la emergencia trabajaron junto a equipos internacionales en la inspección de edificios, localización de víctimas y evaluación de zonas de alto riesgo.

El contingente colombiano

En este sentido, los bomberos bogotanos permanecieron varios días en el estado de La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los terremotos registrados a finales de junio. Allí apoyaron labores de búsqueda entre estructuras colapsadas, reconocimiento de edificaciones inestables y operaciones de extracción de sobrevivientes.

La misión internacional también participó en las labores para rescatar a Hernán Gil, un vigilante que permaneció ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio. Esa compleja operación reunió a más de un centenar de rescatistas de varios países y se convirtió en uno de los símbolos de la cooperación internacional durante la emergencia, que dejó más de 2.200 personas fallecidas y miles de heridos.

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