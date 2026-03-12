Galán se reunirá con congresistas de Bogotá para impulsar medidas contra la delincuencia

Alcalde de Bogotá, en el debate de control político por la crisis del agua, realizado en la comisión primera del Congreso Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que el próximo lunes 16 de marzo se reunirá con los congresistas actuales y electos de la capital para discutir nuevas medidas orientadas a fortalecer la seguridad en la ciudad. Tras la alocución del alcalde en la tarde de este jueves, donde tocó el tema de una reforma a la justicia, se citó a un encuentro que se realizará en el Palacio Liévano y tendrá como objetivo coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado para mejorar la lucha contra la delincuencia.

¿Cuál será el objetivo de la reunión?

El mandatario distrital convocó a senadores y representantes a la Cámara por Bogotá, tanto los que actualmente ocupan curul como los que resultaron elegidos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

Durante el encuentro, Galán presentará una agenda de trabajo enfocada en fortalecer la coordinación entre el Distrito, la Policía, la Rama Judicial y el Congreso de la República para enfrentar el crimen en la capital.

La reunión busca abrir un espacio de articulación institucional que permita impulsar cambios normativos y operativos para mejorar la capacidad de las autoridades en la lucha contra la delincuencia.

Tema de las cámaras será clave

Uno de los puntos principales que planteará el alcalde será permitir el acceso inmediato de la Policía a imágenes captadas por cámaras privadas de seguridad que apuntan hacia la vía pública.

La propuesta busca facilitar el uso de estas grabaciones durante investigaciones y operativos policiales, lo que podría mejorar la identificación de sospechosos y la recolección de pruebas en delitos cometidos en espacios públicos.

Actualmente, muchas de estas cámaras pertenecen a comercios, edificios o conjuntos residenciales, lo que puede retrasar el acceso de las autoridades a los registros cuando se presentan hechos delictivos.

¿Estrategia conjunta contra el crimen?

Otro de los temas que el alcalde presentará a los congresistas es la construcción de una agenda común entre la Alcaldía de Bogotá, la Policía, la Rama Judicial y el Congreso de la República.

El objetivo es contar con herramientas legales y operativas más efectivas que permitan mejorar los procesos de captura, judicialización y sanción de delincuentes.

Según la administración distrital, la coordinación entre estas instituciones es clave para enfrentar fenómenos delictivos que afectan de manera recurrente a los ciudadanos.

Convoqué a congresistas actuales y electos a la Alcaldía de Bogotá para hablar, el próximo lunes, sobre la construcción de una agenda conjunta que nos permita tener mejores herramientas para capturar y sancionar a los delincuentes.



Hoy, la Policía enfrenta trabas para acceder… pic.twitter.com/cB5OaNRsFw — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 13, 2026

Hurto de celulares, también en la agenda

Entre los temas que se abordarán en la reunión también está la necesidad de fortalecer las sanciones frente a delitos como el hurto de celulares, uno de los más frecuentes en Bogotá.

El alcalde ha insistido en que es necesario revisar la política criminal para garantizar que quienes cometen este tipo de delitos enfrenten consecuencias efectivas dentro del sistema judicial.

“Son cosas que hay que cambiar para que juntos podamos ser mucho más efectivos en la lucha contra la delincuencia en nuestra ciudad y el país”, afirmó el mandatario.

