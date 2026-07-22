Gibraltar, El Campín y El Salitre: así avanzan las principales obras deportivas de Bogotá

El CEFE de Alto Rendimiento Gibraltar ya supera el 66 % de ejecución y es la obra deportiva con mayor avance. Foto: IDRD

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Las principales obras de infraestructura deportiva de Bogotá continúan avanzando, según el más reciente balance presentado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá.

El reporte incluye el estado de tres de los proyectos más importantes para la ciudad: el CEFE de Alto Rendimiento Gibraltar, la renovación de la Unidad Deportiva El Salitre y la Asociación Público-Privada (APP) del complejo El Campín.

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Uno de los avances más destacados corresponde al complejo deportivo Gibraltar, en el suroccidente de la capital. Con corte al 11 de julio, el CEFE registra un avance físico del 66,37 %, superior al 65,40 % previsto en el cronograma, lo que representa un adelanto cercano a diez días.

Dentro del mismo proyecto, el Velódromo Gibraltar también avanza por encima de lo programado. La obra alcanzó un 50,45 % de ejecución, frente al 49,14 % previsto, y ya completó la instalación de la última cercha principal de su cubierta. Actualmente continúan las obras de graderías y urbanismo exterior.

Según el IDRD, el velódromo contará con una estructura metálica de 120 metros de luz, una de las más grandes construidas en el país, y cumplirá estándares internacionales para la práctica del ciclismo de alto rendimiento.

En cuanto a la Unidad Deportiva El Salitre, el Instituto informó que continúa la revisión técnica de los diseños y del presupuesto del proyecto mediante mesas de trabajo con consultores e interventoría. La entidad espera contar con un presupuesto ajustado a finales de agosto y proyecta iniciar la etapa constructiva antes de terminar 2026.

Por su parte, la APP del complejo El Campín, desarrollada por el concesionario Sencia, continúa en fase de preconstrucción. De acuerdo con el balance presentado, ya se completó el 100 % de las demoliciones principales en las áreas de los antiguos clubes de tenis y Campincito, así como las exploraciones previstas para esta etapa.

Mientras avanzan las obras del futuro complejo, el IDRD también informó que entre el 9 de junio y el 15 de julio se ejecutó el mantenimiento semestral de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, con trabajos de recuperación del césped y adecuaciones para garantizar las condiciones del escenario.

El director del IDRD, Daniel García Cañón, aseguró que el seguimiento permanente a estos proyectos busca garantizar que las obras avancen con respaldo técnico y financiero, con el objetivo de entregar escenarios modernos para el deporte, la recreación y la cultura en Bogotá.

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