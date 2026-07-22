Se entregó sujeto que quedó grabado golpeando a su pareja en Fusagasugá

De acuerdo con datos de la Gobernación de Cundinamarca, con corte a mayo de este año se han reportado 100 casos de violencias basadas en género. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La investigación judicial por violencia de género contra una mujer en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca) avanza con la última noticia del caso. Este miércoles, el gobernador del departamento, Jorge Rey, informó que el señalado agresor se entregó voluntariamente en la Estación de Policía de Girardot, luego de permanecer prófugo y pesar sobre él una recompensa de COP 10 millones.

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El hombre, identificado como Edwin Ricardo Reyes, sería el presunto responsable de la brutal golpiza que cometió contra su pareja, Mónica Tatiana Pérez, el pasado 15 de julio. Un video de una cámara de seguridad es pieza clave en el caso.

El ahora material probatorio evidenció el momento en que la víctima se baja de un taxi y Reyes la espera para abordarla, lanzarle improperios y golpearla en repetidas ocasiones, mientras ella intenta protegerse. Mónica tuvo que ser trasladada al Hospital San Rafael del municipio para recibir atención médica.

Edwin Ricardo Reyes fue trasladado a Fusagasugá por la Policía Nacional para atender el requerimiento de la Fiscalía Quinta y en este momento, de acuerdo con el gobernador Rey, permanece en las instalaciones del ente acusador, a la espera de la imputación de cargos.

“En Cundinamarca no toleramos ningún acto de violencia contra las mujeres. Seguiremos respaldando el trabajo de las autoridades para que este proceso avance con celeridad y la justicia actúe”, destacó Rey.

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De acuerdo con datos de la Gobernación de Cundinamarca, con corte a mayo de este año se han reportado 100 casos de violencias basadas en género, que se suman a los 425 reportados en 2025. Desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, destacan la atención de las duplas que brindan orientación, acompañamiento psicológico y asesoría jurídica directamente en los territorios, permitiendo activar rutas de protección.

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