Homicidio y tortura de Hárold Aroca: Fiscalía reporta segundo capturado por el crimen

Harold Aroca, de 16 años, fue secuestrado en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, por cinco sujetos que lo amenazaron con armas de fuego y lo obligaron a subir a un vehículo en un polideportivo del sector. Cuadro días después, el cuerpo del adolescente fue hallado en una zona boscosa con signos de tortura. Su familia denuncia negligencia en la atención de la denuncia y en los procesos de búsqueda. La imagen de la derecha pertenece a un video que da cuenta del momento exacto del secuestro. Foto: Archivo particular

Casi tres meses después del atroz asesinato de Hárold Aroca García, de 16 años, en el barrio Los Laches, las autoridades ya tienen bajo su custodia a dos de los presuntos responsables. El lunes se conoció la captura de Anderson Santiago Pedraza y este sábado se reportó la de otro sujeto, al que identificaron como alias ‘Chará’. Ambos tendrán que responder por secuestro simple, tortura y homicidio agravado.

Pedraza, quien ya compareció ante un juez de garantías, se declaró inocente. No obstante, le dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario, por ser considerado un peligro para la sociedad. En audiencia, la Fiscalía describió que Aroca presentaba cuatro heridas con arma de fuego, además de lesiones abrasivas y hematomas en el cuello, rostro y torso compatibles con tortura. La causa de la muerte fue trauma severo de cráneo”.

Harold Andrés García Aroca tenía solo 16 años. Era un joven del barrio Los Laches, en Bogotá. Lo secuestraron. Hay videos que muestran claramente a quienes se lo llevaron.



Por su parte, se espera que el segundo detenido comparezca en audiencia este fin de semana, en la que se legalizará su captura, se le formulará imputación y se definirá si seguirá detenido o no. Pero, tal parece, que las evidencias de la Fiscalía son sólidas. Una de ellas es el video donde se ve a la víctima con vida por última vez.

La grabación, clave en este proceso, muestra cómo cuatro sujetos raptan a Aroca y se lo llevan en un vehículo. Cinco días después encontraron su cuerpo en zona boscosa del barrio Los Laches. Fue gracias a esas imágenes que los investigadores lograron identificar a los hoy sospechosos.

Pero no es lo único en poder del ente acusador. También hay mensajes y grabaciones, así como las amenazas que ha soportado la madre de la víctima, lo que evidencia que el violento crimen de Aroca no fue un caso aislado, sino parte de una dinámica violenta que involucra estructuras criminales en la localidad.

Los hechos

Como era costumbre, el martes 5 de agosto, poco antes de las 3:30 p.m., Harold salió de su casa rumbo a un polideportivo, ubicado en el barrio Los Laches, en la parte alta de la localidad de Santa Fe. Su propósito era jugar fútbol y seguir sumando los minutos y la experiencia que lo acercaran a cumplir el sueño de su vida: debutar en primera, con un equipo profesional de fútbol.

Pero, lo interceptaron sujetos armados, que lo rodearon; le impidieron cualquier intento de escape y, tras un cruce de palabras, lo encapucharon y lo obligaron a subir a un vehículo particular. Desde ese momento no volvieron a tener noticias del joven.

Una de las hipótesis tiene que ver con la mención que Harold habría hecho, con compañeros de su colegio, de un crimen que ocurrió días antes en el mismo sector. El domingo, antes de su desaparición, hubo un homicidio en el barrio. Al otro día, en el colegio, entre todo lo que se comenta, el menor dijo que sabía quién había sido el responsable.

Tal parece que las palabras de Harold llegaron a oídos de personas vinculadas con el crimen y, por esta razón, al día siguiente, el adolescente fue retenido por varias personas, que se lo llevaron a la fuerza.

El viernes 8 de agosto, tres días después del rapto, la madre del joven recibió el pantallazo de una publicación en redes sociales, con un comentario que decía: “búsquelo en el bosque”. Finalmente, el sábado, tras una jornada de velatón que organizaron amigos y familiares, fue la madre quien encontró el cuerpo tras un recorrido de búsqueda, que organizó con amigos y allegados.

