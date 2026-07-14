Política Pública de Mujeres en Bogotá alcanzó un avance de más del 83 %: ¿qué hay detrás?

La política pública de Mujeres y Equidad de Género 2020-2030, establece ocho derechos priorizados que son la hoja de ruta de la Secretaría de la Mujer. EFE/ Camila Díaz Foto: EFE - Camila Díaz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de la Mujer entregó un balance positivo de la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, que alcanzó un avance del 83,98 %, superando la meta programada del 78,47 %.

Esta es la hoja de ruta de la entidad distrital 2020-2030, en la que prioriza ocho derechos de las mujeres y con la que debe garantizar condiciones de vida dignas, cerrar brechas históricas y consolidar un entorno más equitativo para las mujeres de Bogotá.

Detrás de este avance, la Secretaría de la Mujer señaló que estuvo las 193.584 atenciones mediante la Línea Púrpura y 19.750 atenciones psicosociales a mujeres víctimas de violencias. En autonomía económica, 147.883 mujeres fueron remitidas a procesos de intermediación laboral y 51.989 accedieron a programas de emprendimiento. Además, 28.565 hogares con jefatura femenina recibieron subsidios de vivienda y 7.651 mujeres fortalecieron sus liderazgos a través de la Escuela de Formación Política.

Lea más: Envían a la cárcel a feminicida de Rosa Olaya en Soacha; se declaró inocente

Sin embargo, para que sea de manera transversal, la entidad distrital señaló que continúa fortaleciendo la implementación de la política y el trabajo intersectorial, con el propósito de que sus acciones y resultados continúen llegando a más mujeres, en sus diferencias y diversidad, a los distintos territorios, así como a los 15 sectores de la Alcaldía.

Cabe recordar que este acuerdo fue el resultado de la iniciativa de un movimiento de mujeres diversas de la ciudad, que decidieron trabajar en procura de sus derechos: derecho a la paz y a la convivencia con equidad de género; a una vida libre de violencias; a la participación y representación con equidad; al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad; a la salud plena, a la educación con equidad, a una cultura libre de sexismo y al derecho a una vivienda digna.

Retos pendientes

A pesar de estos avances, aún queda mucho por hacer para contener todas las formas de violencia de género contra las mujeres. Si bien en Bogotá la Fiscalía ha tipificado menos feminicidios, las alertas por posibles hechos de violencia letal contra las mujeres aumentaron.

Al revisar las cifras, Medicina Legal muestra que entre enero y abril de 2026 se realizaron 1.254 valoraciones por riesgo de feminicidio, casi el doble de las registradas durante el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 626. La preocupación aumenta al revisar los niveles de riesgo.

Del total de valoraciones realizadas este año, el 43 % fueron clasificadas como de riesgo extremo. Además, los casos catalogados en esta categoría pasaron de 289 a 546 en apenas un año. Las valoraciones con riesgo grave crecieron de 113 a 231; las moderadas pasaron de 162 a 279 y las variables aumentaron de 62 a 198.

Le puede interesar: Entre control a Galán y la sombra de De la Espriella: así retoma el Concejo

Las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba concentraron cuatro de cada diez valoraciones realizadas por Medicina Legal durante los primeros cuatro meses del año.

Como respuesta, la Secretaría de la Mujer justificó que el aumento en las valoraciones de riesgo no significa, por sí solo, que hayan aumentado las violencias contra las mujeres. “Que más situaciones sean identificadas permite reconocer señales de peligro, establecer el nivel de riesgo y ampliar las oportunidades de activar la respuesta institucional antes de que las violencias lleguen a su expresión más extrema”.

Por ello, agregaron, han fortalecido la estrategia Alerta Naranja, un mecanismo implementado que opera en las Casas de Justicia para priorizar la atención de las mujeres identificadas con mayor nivel de riesgo, agilizar la activación de las rutas de protección y fortalecer la articulación entre las entidades competente.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.