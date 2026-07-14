Militantes religiosos abordan menores en colegios de Bogotá: MinInterior rechazó “acoso”

Videos grabados por docentes y personas del colegio prendieron las alarmas en la capital. Foto: Archivo Particular

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Denuncias y videos difundidos en redes sociales revelan cómo integrantes de un grupo denominado ‘Soldados de Cristo’, abordan a menores a través de las rejas y a las afueras del Colegio Instituto Técnico Rodrigo de Triana, en Kennedy. Allí, los retuvieron, los tocaron para orar por ellos, les entregaron material religioso e intentaron “reclutarlos para Dios”. Cuando docentes intervinieron para proteger a los estudiantes, fueron objeto de agresiones verbales.

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En las imágenes difundidas se observan, afuera del colegio, a varias personas con uniforme y cachuchas verde oscuro. En el pecho, resalta en amarillo la inscripción: ‘Solados de Cristo’. Tras ser vistos merodeando frente al colegio y abordando menores, maestros decidieron intervenir y grabar.

“¡Grabe!“, dijo una de las mujeres que hace parte del grupo de aparentes ”reclutadores". “Para que entienda lo que es el poder de Dios”, añadió ante la cámara, desafiando a maestro que grabó y quien pide se retiren de la institución.

Otros videos muestran a varios menores siendo retenidos por integrantes de este grupo una vez fuera del colegio. Una de las mujeres sostiene a un joven por el hombro y no lo deja ir, a pesar de que el menor luce incómodo.

Además de retenerlos para darles un discurso, las denuncias apuntan a que estas personas también reparten volantes que invitan a unirse a ellos.

Este episodio despertó las alarmas en el Concejo de Bogotá. La concejala Quena Ribadenerida, condenó el hecho y pidió proteger a los estudiantes: “militantes de sectas religiosas vestidos con camuflados para militares están intentando reclutar menores de edad a las salidas de colegios. Los persiguen, cercan, intimidan e incluso tocan físicamente contra su voluntad y evidente incomodidad. Las secretarías de Educación y Gobierno deben rechazar estos hechos y tomar medidas para proteger a los estudiantes y a la comunidad de este grupo”, señaló la cabildante.

Rechazo institucional

El Ministerio del Interior rechazó el presunto acoso sufrido por estudiantes y docentes en Kennedy. La cartera recordó que la libertad religiosa está protegida por la Constitución, pero advirtió que su ejercicio no puede vulnerar los derechos de otras personas, especialmente los de niños, niñas y adolescentes.

Frente a este hecho, la Secretaría de Educación dijo que se ha programado una visita a la institución educativa y a su entorno escolar, para hacer acompañamiento al colegio y revisar la situación.

“La Secretaría de Educación del Distrito reitera que los colegios y sus entornos escolares deben ser espacios seguros para las niñas, niños y jóvenes, donde toda la comunidad promueva su cuidado y protección”, señaló la entidad.

El Ministerio recordó que, aunque la libertad religiosa está protegida por la Ley 133 de 1994, también lo están la libertad de conciencia y el derecho de los padres a definir la formación moral y religiosa de sus hijos, por lo que pidió al grupo revisar sus métodos de difusión para evitar posibles vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes y reconoció la actuación de los docentes que intervinieron para proteger a los estudiantes.

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