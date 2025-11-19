Golpe a dos bandas dedicadas al narcomenudeo y responsables de homicidios en Bosa y Suba

Dos bandas criminales fueron desarticuladas en una operación coordinada. Foto: Policía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una operación de inteligencia coordinada entre grupos especiales de la Fiscalía y Policía, llevaron a 18 diligencias de allanamiento y registro que resultaron en el desmantelamiento de dos peligrosas bandas criminales en Bogotá. Operaban en las localidades de Bosa y Suba, en donde expendían estupefacientes como bazuco y marihuana, generando rentas mensuales de COP 200 millones.

Le puede interesar: Mujer murió atropellada cerca a Bulevar Niza y el conductor huyó: esto dijo la Policía

Así cayó la banda delincuencial ‘La Esperanza’

Según informaron las autoridades, un primer resultado operativo fue el resultado de 20 meses de investigación que contó con acciones de vigilancia, entrevistas, búsqueda selectiva en base de datos, cotejos morfológicos, entre otros, para obtener órdenes de captura contra los integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘La Esperanza’, integrado por 9 hombres y dos mujeres, dedicados al tráfico de estupefacientes en Bosa.

Mediante agentes encubiertos y 18 diligencias de allanamientos se puso al descubierto el modus operandi de las bandas ‘La Esperanza’ en #Bosa y ‘Perseo’ en #Suba,



21 capturados que se dedicaban a vender droga en parques, cerca de colegios y empacaban estupefacientes en dulces. pic.twitter.com/DlANkuPpU5 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 19, 2025

La Policía Metropolitana aseguró que estos delincuentes, mediante la modalidad de menudeo en pequeñas cantidades, expendían bazuco y marihuana en el barrio San Martin, especialmente en las zonas de tolerancia y parques. Fueron necesarias siete diligencias de allanamiento y registro para capturar a 9 personas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte estupefacientes. Asimismo, fueron incautados más de 60 gramos de marihuana, 84 de bazuco y 4 dispositivos móviles.

Alias ‘Daniel’, cabecilla de la organización criminal, era el encargado de conseguir las drogas distribuirlas entre los expendedores. Alias ‘Cuñado’, coordinador logístico de esta estructura delinquía con su pareja alias ‘La Flaca’. Adicional, las autoridades les encontraron a los capturados antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto y homicidio.

“Se les atribuye al menos tres homicidios por control del territorio cometidos en esta localidad este año. Fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario a 9 de estas personas”, aseguran las autoridades.

La caída de ‘Perseo’

El segundo resultado operativo fue la desarticulación de la banda delincuencial ‘Perseo’, dedicada a la distribución y tráfico de estupefacientes en los barrios La Gaitana, Tibabuyes, Occidental Carolina y Berlín de la localidad de Suba. En 11 allanamientos realizados por la Policía, lograron la captura de 12 personas por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Agentes encubiertos identificaron el modus operandi de esta banda delincuencial. Así descubrieron que vendían estupefacientes en parques y alrededores de centros educativos; asimismo, empacaban la droga en envolturas de dulces. Contaban con tres expendedores por turno y un “campanero”, además, utilizaban la fachada de cuidadores y lavadores de carros para evitar el control de las autoridades.

Entre los capturados se encuentran sus cabecillas: alias ‘Benja’ y ‘La Patrona’ quienes se encargaban de dosificar y transportar los estupefacientes en un vehículo de servicio público de su propiedad, desde Ciudad Bolívar hasta Suba. Además, a este delincuente se le atribuye un doble homicidio ocurrido en el barrio La Estrella de la localidad de Suba.

Durante estos allanamientos les fueron incautados 220 gramos de marihuana, 22 dosis de bazuco y 11 celulares. En este caso, también se pudo establecer que los integrantes de esta organización tenían antecedentes por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Siga leyendo: Estación Calle 22 de TM se trasladará temporalmente para darle paso a obras del Metro

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.