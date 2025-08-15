Golpe al Tren de Aragua: dos de sus células delincuenciales fueron desmanteladas

Mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro en pagadiarios ubicados en Chapinero, Teusaquillo y Bucaramanga, se hicieron efectivas nueve órdenes de captura por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El Tren de Aragua es una de las estructuras criminales más peligrosas de la ciudad. Dedicados a actividades delictivas de alto impacto, como la extorsión, el microtráfico y el homicidio, los miembros de esta compleja organización han sembrado el terror durante gran parte de la urbe.

En medio de la lucha contra El Tren de Aragua, la Policía Metropolitana de Bogotá logró un importante avance al capturar a cinco de sus integrantes, durante un operativo que tuvo lugar en las últimas horas.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, y tras 12 meses de investigación y seguimiento, un juez emitió órdenes de captura contra nueve individuos, de los cuales, cinco, tenían nexos directos con esta organización.

Las detenciones tuvieron lugar en cuatro diligencias de allanamiento y registro en pagadiarios ubicados en Chapinero, Teusaquillo y Bucaramanga.

Los Lobos

Las personas detenidas en este operativo pertenecían a una célula del Tren de Aragua conocida como Los Lobos, dedicados al tráfico de estupefacientes.

La actividad delincuencial de estas personas consistía en ubicarse en el parque Los Hippies y sus alrededores para vender marihuana, tusi y cocaína bajo la modalidad de menudeo y domicilio. Para evitar ser detectados, se cambiaban de ropa varias veces al día, ocultaban la droga en estructuras del parque, zonas boscosas y en talanqueras de una estación de servicio cercana, además de portar dosis mínimas para eludir la judicialización.

Alias ‘Jonatican’ cabecilla del Tren de Aragua en Chapinero, coordinaba las operaciones ilícitas en bares y discotecas del sector y controlaba el ingreso de estupefacientes. Fue capturado en Bucaramanga, ciudad en la que se escondía con apoyo del grupo delincuencial “AK47”, el cual, además, estaría vinculado al lanzamiento de una granada el pasado 25 de mayo en un sindicato de Chapinero.

Asimismo, alias ‘Reymon’, ‘Shagy’ y ‘Beiker’, otros delincuentes capturados, cumplían funciones como expendedores directos en el parque los Hippies y alrededor, mientras alias ‘Gordo Rappi’ se encargaba de la distribución de la droga a domicilio.

Por otra parte, las pesquisas establecieron que esta estructura generaba rentas ilícitas cercanas a $150 millones, mientras que los capturados presentan más de 38 anotaciones judiciales por delitos como hurto, amenazas, porte ilegal de armas de fuego, abuso de confianza y tráfico de estupefacientes, así como 99 medidas correctivas impuestas por el código nacional de policía.

Finalmente, durante un segundo despliegue operacional y gracias a la denuncia oportuna de un ciudadano a través de la línea 165 se logró la captura en flagrancia de cuatro integrantes del Tren de Aragua, en el sector de Bosa, que mediante intimidación hacían exigencias económicas a los comerciantes en las localidades de Bosa y Kennedy.

Se trata de tres ciudadanos venezolanos y un colombiano, quienes realizaban llamadas intimidatorias a las víctimas, exigiendo hasta 10 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida. Incluso, llegaron a efectuar disparos contra locales comerciales para generar temor y presión.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, y deberán responder por el delito de extorsión agravada. En lo corrido de 2025, se han capturado 47 integrantes de esta banda delincuencia.

