GPS de moto robada fue clave en allanamiento de vivienda en Ciudad Bolívar

En la parte alta de esta localidad al sur de Bogotá, uniformados encontraron más automotores robados. Una mujer fue capturada.

Redacción Bogotá
06 de marzo de 2026 - 09:28 p. m.
La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Foto: Policía de Bogotá
En el barrio Naciones Unidas de la localidad de Ciudad Bolívar, la Policía Metropolitana de Bogotá realizó un operativo en una vivienda, gracias a una denuncia ciudadana.

De acuerdo con las autoridades, una persona víctima del hurto de su motocicleta brindó información sobre el paradero de su vehículo gracias a un GPS que había incorporado.

Hasta una vivienda llegaron patrulleros del CAI Vista Hermosa, donde efectivamente observaron la motocicleta, pero con la sorpresa de que cinco más, aparentemente robadas, también se encontraban en este inmueble.

Una mujer fue capturada en flagrancia y puesta a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con cifras oficiales, el hurto de motocicletas en Bogotá registra una reducción del 19 % frente al año anterior, con 101 casos menos reportados.

