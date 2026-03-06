GPS de moto robada fue clave en allanamiento de vivienda en Ciudad Bolívar

La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Policía de Bogotá

En el barrio Naciones Unidas de la localidad de Ciudad Bolívar, la Policía Metropolitana de Bogotá realizó un operativo en una vivienda, gracias a una denuncia ciudadana.

De acuerdo con las autoridades, una persona víctima del hurto de su motocicleta brindó información sobre el paradero de su vehículo gracias a un GPS que había incorporado.

Hasta una vivienda llegaron patrulleros del CAI Vista Hermosa, donde efectivamente observaron la motocicleta, pero con la sorpresa de que cinco más, aparentemente robadas, también se encontraban en este inmueble.

Una mujer fue capturada en flagrancia y puesta a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con cifras oficiales, el hurto de motocicletas en Bogotá registra una reducción del 19 % frente al año anterior, con 101 casos menos reportados.

