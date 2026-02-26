Roban lujosa moto en Usaquén durante compraventa: víctima denunció extorsión

El encuentro se pactó en el conjunto residencial de la víctima, donde el hombre aprovechó un descuido para escapar. Foto: Archivo particular

La venta de una motocicleta anunciada en redes sociales terminó en un insólito hurto. Así lo dio a conocer este jueves la víctima del robo.

De acuerdo con su relato, luego de publicar el automotor en plataformas digitales, el supuesto comprador llegó al garaje de su conjunto residencial ubicado en el barrio Belmira, localidad de Usaquén. La confianza se generó desde un primer momento, pues manifestó que el delincuente dijo ser un recomendado por un conocido.

Sin embargo, durante la revisión, el interesado pidió encender la moto y probarla. Fue en ese momento cuando aprovechó que el vigilante abrió la puerta del garaje y escapó del lugar a toda velocidad.

Horas después del hurto, el presunto delincuente se comunicó por WhatsApp y exigió una suma de dinero para devolver el vehículo avaluado en COP 60 millones. La víctima accedió a dialogar mientras intentaba coordinar apoyo con las autoridades, pero hasta ahora no ha recuperado la motocicleta.

El joven reconoció que, aunque conocía esta modalidad de hurto y tomó algunas precauciones, no verificó plenamente la identidad del supuesto comprador. También explicó que había solicitado no abrir el garaje durante la demostración, pero una situación inesperada permitió la fuga.

De acuerdo con cifras oficiales, el hurto de motocicletas en Bogotá registra una reducción del 19 % frente al año anterior, con 101 casos menos reportados. Sin embargo, este caso evidencia que los delincuentes siguen utilizando redes sociales y suplantaciones para ganarse la confianza de las víctimas.

El afectado hizo un llamado a extremar medidas de seguridad al vender vehículos o artículos de alto valor y pidió a las autoridades agilizar la investigación para ubicar al responsable.

